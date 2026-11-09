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Пиротехника удари Ландо Норис в лицето след победата в Бразилия

Пиротехника удари Ландо Норис в лицето след победата в Бразилия

9 Ноември, 2026 16:33 570 3

  • ландо норис-
  • формула 1-
  • гран при на бразилия-
  • макларън

Пилотът на Макларън първо счупи бутилката си шампанско, а секунди по-късно бе засегнат от искра на подиума

Пиротехника удари Ландо Норис в лицето след победата в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ландо Норис остана невредим след необичаен инцидент по време на празненствата на подиума след победата си в Гран при на Бразилия. Пилотът на Макларън първо счупи бутилката си шампанско при опит за традиционното си празнуване, а след това беше ударен в лицето от искра от пиротехническите ефекти.

При удара главата на Норис рязко се отмести. Британецът веднага покри лицето си с ръце, докато Макс Верстапен и третият участник в церемонията продължиха да празнуват. Кадрите от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Шефът на Макларън Андреа Стела заяви, че не е разговарял лично с Норис непосредствено след инцидента, но е получил уверение, че пилотът е добре.

„Не съм разговарял с него. Не съм проверил лично, но разбирам, че е добре. Разбирам, че инцидентът е бил с пиротехническия ефект, а не с бутилката“, каза Стела.

Норис използва свой характерен начин за отваряне на шампанското, познат като „спайк“. При него бутилката се удря в пода, за да се увеличи пръскането. Този път магнумът се е счупил и от него са полетели стъклени парчета.

Самият Норис е обяснявал, че техниката разчита на много здрава и дебела бутилка. „Вместо да разклатиш бутилката и да я пръскаш, я удряш в земята. Номерът е да не я счупиш. А за това е необходима много, много дебела и здрава бутилка“, каза той при предишно обяснение на празнуването си.

Инцидентът помрачи само за кратко края на състезателния ден за Норис. Той спечели дъждовното състезание на „Интерлагос“ с преднина от 14,6 секунди пред Макс Верстапен. Пилотът на Ред Бул направи силно възстановяване, след като потегли от 21-ва позиция.

Победата е първа за Норис от август насам и третата му за сезона. Успехът дойде и в момент, в който Мерцедес спечели титлата при конструкторите.

Следващият кръг от шампионата е Гран при на Лас Вегас, което ще се проведе между 19 и 21 ноември 2026 г.



Бразилия
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  • 1 Според мен...

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    Извади късмет, че не си наряза ръката...

    16:36 09.11.2026

  • 2 Аватар

    1 0 Отговор
    Просто момче, прости организатори. В ютуб видеото го има.

    16:48 09.11.2026

  • 3 Крал Фридрих

    1 0 Отговор
    келеша , не може едно нормално поведение на подиума да има ..винаги чупи нещо ,винаги неквитъпотии...счупи бутилката щото я удря като ламер не където трябва ,после се навря във фойреверка ..кой му е виновен

    16:49 09.11.2026

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