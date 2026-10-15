Разпитват Килиан Мбапе и майка му заради голям скандал във Франция

Разследването срещу бившия служител по сигурността на френския национален отбор Мохамед Санхаджи придобива все по-големи размери. Скандалът около него се превърна в сериозен проблем за Френската футболна федерация (FFF). Разследването вече обхваща множество финансови операции, контакти с полицейски служители и предполагаемо използване на служебни връзки за уреждане на лични въпроси.

Последните разкрития на френските медии, сред които „Екип“, „Льо Паризиен“ и RTL, поставят в центъра на вниманието звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и неговата майка Файза Ламари. Двамата са били разпитани в рамките на разследването, но процесуалното им положение е различно от това на Санхаджи, срещу когото са повдигнати обвинения.

Мбапе е бил разпитан на 30 септември от служители на Главния инспекторат на националната полиция на Франция (IGPN), който разследва случая. Основните въпроси са свързани с превод на 60 300 евро към Санхаджи през 2023 г., както и с пътуване на двамата до Камерун.

Сумата представлява част от премията, която нападателят получил след световното първенство в Катар през 2022 г. Според обясненията на обкръжението на футболиста парите били подарък в знак на благодарност за работата на служителите, които се грижели за националния отбор.

Мбапе е разпределил средства и към други хора, ангажирани със сигурността на Франция. Общият размер на плащанията към петима полицейски служители и трима представители на частната охрана, за които се появиха информации през 2025 г., е 180 300 евро.

Именно необичайните финансови операции привлекли вниманието на френската служба за финансово разузнаване Tracfin. През юли 2024 г. тя подала сигнал, след който започнало предварително разследване за предполагаем недеклариран труд и пране на пари от данъчни измами.

Допълнителен интерес предизвиква пътуването на Мбапе до Камерун със Санхаджи след получаването на средствата. Разследващите проверяват обстоятелствата около пътуването и дали то е било изцяло частно, или е имало връзка със служебното положение на бившия полицай.

От обкръжението на футболиста твърдят, че става дума за доброволен подарък, направен прозрачно и с помощта на данъчни консултанти. Самото дарение обаче не доказва нито престъпление, нито липса на такова. Именно това се опитват да изяснят разследващите.

Майката на Мбапе - Файза Ламари, е била изслушана на 9 октомври от тримата съдии, които водят разследването. След разпита тя е получила статут на témoin assisté — процесуален статут във френското право за лице, срещу което има определени подозрения, но което не е привлечено като обвиняем по съответния ред.

Според публикациите на френските медии интересът към нея е свързан с молби за съдействие от Санхаджи при издаването на четири визи за хора от нейното обкръжение. По данни от разследването Ламари се е обръщала към бившия полицай за помощ по тези въпроси. Полученият статут не означава, че тя е призната за виновна. Той се различава от официалното привличане като обвиняема и предоставя конкретни процесуални права на разпитваното лице.

В случая разследващите проверяват дали Санхаджи е използвал служебните си контакти, за да оказва влияние върху административни процедури, и дали действията му са преминали границите на допустимото съдействие.

Адвокатът на Мбапе и Ламари - Мари-Аликс Кану-Бернар, не е пожелала да коментира публично информацията за разпитите.

Случаят не се изчерпва с подаръка от 60 300 евро. Според публикации на „Екип“ и други френски спортни медии разследващите проучват и значителни суми, предоставяни на Санхаджи от настоящи и бивши футболисти.

Една от основните линии е свързана със заем за покупка на имот. Според медийните разкрития Мбапе е предоставил 120 000 евро чрез майка си, като заемът е бил оформен пред нотариус. Тази сума е отделна от известния превод от 60 300 евро.

Общо около 215 000 евро са били събрани от различни футболни личности за финансиране на покупката на къща, според цитираните публикации.

Сред имената, посочени в медийните разкрития, са:

Рафаел Варан — 20 000 евро;

Сабри Ламуши — 20 000 евро;

Лоран Блан — 20 000 евро;

Ян М'Вила — 15 000 евро;

Матео Гендузи — 7500 евро.

Посочените суми са представени като заеми, а не като доказани подкупи. Разследването трябва да изясни при какви условия са предоставени парите, как са били използвани и дали са съществували други договорки между страните.

Според публикации на Foot Mercato Санхаджи е поискал финансова помощ от около 15 футболисти и бивши национали. Същите медии съобщават, че между 2020 и 2024 г. той е получил общо над 300 000 евро от играчи, без в тази сума непременно да са включени всички предполагаеми услуги и придобивки в натура.

Разследващите проверяват и дали Санхаджи е използвал позицията и контактите си, за да урежда лични въпроси на футболисти и техните семейства. Според медийните публикации предполагаемите услуги са разнообразни — от съдействие за визи и административни процедури до организация на пътувания, достъп до футболни събития и други привилегии.

Името на Санхаджи се появява и във връзка с молба за съдействие за близък на семейството на Мбапе, както и с въпрос за спешно медицинско обслужване. Публикациите описват отношения, при които бившият полицай е бил не просто служител по сигурността, а доверен човек, способен да свързва известни личности с представители на институциите.

Френските медии съобщават и за предполагаеми финансови затруднения, представяни пред хората, от които Санхаджи е искал пари. Тези твърдения са част от разследването и не представляват окончателно установени факти.

Разследването излиза далеч извън непосредственото обкръжение на Мбапе. По информация на френските медии сред изслушаните са бившият селекционер на Франция Дидие Дешан, президентът на Френската футболна федерация Филип Дияло, бившият ръководител на централата Ноел Льо Грае и бившият национал Франк Рибери.

Самият факт, че тези личности са били разпитани, не означава, че срещу тях има обвинения. Разследващите събират информация за отношенията им със Санхаджи, за финансови операции и за евентуални услуги, извършвани чрез неговите контакти.

Случаят повдига въпроси и за вътрешния контрол във Френската футболна федерация. Санхаджи е работил с националния отбор в продължение на повече от две десетилетия (2004-2026), като е изградил близки отношения с няколко поколения футболисти и с хора от ръководството.

На 16 септември 2026 г. Санхаджи е привлечен като обвиняем по няколко предполагаеми престъпления, сред които прикриване на отклоняване на публични средства, корупция, търговия с влияние, измама и пране на пари от данъчни измами.

Според публикация на „Екип“, позоваваща се на „Льо Паризиен“, по същото време е бил привлечен като обвиняем и бивш командир на рота на републиканските сили за сигурност (CRS). Твърди се, че той е бил близък със Санхаджи и е използвал контактите си, за да помогне по частен въпрос, свързан с Файза Ламари.

Разследващите проверяват дали подобни действия представляват недопустимо използване на влияние или са били обикновено съдействие. Според публикациите в тази линия на разследването се проучват и контакти с други представители на полицията, включително възможни връзки между предоставени привилегии и професионалното развитие на отделни служители.

Санхаджи е под съдебен контрол и няма право да контактува с футболната среда в рамките на наложените му ограничения. Той е напуснал полицейската служба след дисциплинарни проблеми, свързани с получаването на големия чек през 2023 г., без да уведоми предварително началниците си.

Скандалът поставя в неудобна ситуация и новия селекционер на Франция Зинедин Зидан. Според френските медии той първоначално е искал да запази Санхаджи в екипа си заради дългогодишния му опит и познанията му за организацията на националния отбор. След привличането на бившия полицай като обвиняем обаче съдебните ограничения възпрепятстват работата му с футболния състав.

Санхаджи е бил част от организацията на френския национален отбор от 2004 г. насам и е познавал отблизо ежедневието на футболистите, пътуванията им и работата на федерацията. Именно тази близост с играчите, която в продължение на години е била възприемана като предимство, сега се превръща в една от централните теми на разследването. Отделно от финансовите отношения следствието трябва да установи дали Санхаджи е извършвал услуги в качеството си на полицейски служител, дали е използвал неправомерно служебните си контакти и дали някои плащания са били свързани с действия извън официалните му задължения.

Разследването продължава, а към момента няма окончателно съдебно решение по обвиненията. Санхаджи се ползва от презумпцията за невиновност, както и всяко друго лице, срещу което не е постановена влязла в сила осъдителна присъда. Следващите действия на френското правосъдие ще покажат дали случаят ще остане съсредоточен върху финансовите отношения на бившия служител с футболисти, или ще се превърне в по-широко разследване за използването на институционални връзки в полза на известни личности.