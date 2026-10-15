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Добри новини за Барселона: Рафиня и Де Йонг се доближават до завръщане

Добри новини за Барселона: Рафиня и Де Йонг се доближават до завръщане

15 Октомври, 2026 21:54 423 2

  • барселона-
  • рафиня-
  • френки де йонг-
  • ханс-дитер флик-
  • бетис

Отборът вече насочва вниманието си към съботния двубой срещу Бетис

Добри новини за Барселона: Рафиня и Де Йонг се доближават до завръщане - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона получи положителни сигнали преди предстоящото гостуване на Бетис. Каталунците подновиха тренировъчния процес в клубната база „Сиутат Еспортива“ след почивката в сряда, която дойде след убедителната победа с 4:1 над Галатасарай в Истанбул в Шампионската лига.

Отборът на Ханс-Дитер Флик вече насочва вниманието си към съботния двубой срещу Бетис, който ще се проведе на стадион „Ла Картуха“ в Севиля. Най-обнадеждаващата новина от последното занимание е завръщането на Рафиня към тренировките с основната група.

Според информация на „Мундо Депортиво“ бразилското крило за първи път се подготвя пълноценно със съотборниците си след контузията, която получи на 29 септември по време на приятелския мач на националния отбор на Бразилия срещу Австралия.

Заради оток в задната част на дясното бедро Рафиня беше принуден да тренира индивидуално и пропусна последните срещи на Барселона срещу Хетафе и Галатасарай. Възстановяването му вече навлиза в решителна фаза, но окончателното решение за евентуалното му участие срещу Бетис предстои да бъде взето от треньорския и медицинския щаб.

Положителни новини има и около Френки де Йонг. Нидерландският полузащитник, който тренира с отбора повече от седмица, също участва пълноценно в заниманието. Той се възстановява от травма, получена по време на ангажиментите си с националния тим на Нидерландия на Световното първенство.

Де Йонг все още очаква окончателното разрешение от медицинския екип, преди да се завърне в игра. Ханс Флик вече изрази надежда, че ще може да разчита на халфа за гостуването в Севиля, което би било сериозен плюс за каталунците.

По време на тренировката германският специалист разполагаше с почти всички налични футболисти. Извън заниманието останаха Андреас Кристенсен и Рууни Барджи.

В следващите дни Флик, заедно с медицинския щаб и самите играчи, ще прецени дали Рафиня и Де Йонг са готови да попаднат в групата за мача с Бетис. Завръщането им би дало на Барселона допълнителни възможности в момент, когато тимът се стреми да запази добрата си форма след убедителния успех в Европа.


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    Еееййй какви спортни Мисири имаше едно време у редакцията...
    Един Десислав Янкулов...
    Един Тервел...
    Само голи мацки и АЛА-БАЛА...направо с кеф да плакнеш окото...
    Сега един остана що годе...ама той е срамежлив...

    22:34 15.10.2026

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