Арсенал удържа победа с 2:1 над Славия Прага

Арсенал победи Славия Прага с 2:1 като гост в мач от основната фаза на Шампионската лига. Лондончани решиха голяма част от двубоя още през първото полувреме, но трябваше да бранят минималната си преднина до последния съдийски сигнал.

Отборът на Микел Артета започна по-уверено и откри резултата в 9-ата минута. Виктор Гьокереш намери Нони Мадуеке, който се възползва от подаването и даде аванс на гостите.

Арсенал продължи да контролира срещата и създаде още няколко опасни положения. Малко преди почивката Виктор Гьокереш удвои преднината след асистенция на Микел Мерино. През първите 45 минути Славия Прага не успя да отправи нито един точен удар.

След подновяването на играта домакините промениха подхода си и започнаха по-често да атакуват. Арсенал се прибра в собствената си половина и насочи усилията си към запазване на резултата.

Защитата на английския тим се справяше с повечето атаки на Славия Прага и дълго време не допускаше чисти положения пред вратата си. В 90-ата минута обаче Виктор Новак намали изоставането на чешкия състав до 1:2.

Попадението даде надежда на домакините, но те не стигнаха до изравняване в оставащото време. Арсенал спечели трите точки и затвърди присъствието си в челото на класирането. След успеха лондончани заемат третото място в основната фаза на Шампионската лига с 10 точки.