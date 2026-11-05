Порто разби Наполи с 4:1 в Шампионската лига

Порто победи Наполи с 4:1 на „Ещадио до Драгао“ в двубой от четвъртия кръг на фазата на лигата в Шампионската лига. Домакините поведоха рано, италианският тим изравни преди почивката, но през второто полувреме португалският състав стигна до убедителен успех с още три гола.

Ян Беднарек откри резултата в 11-ата минута. Защитникът се разписа с глава след изпълнение на корнер от Габри Вейга. Наполи отговори в края на първата част, когато Скот Мактоминей възстанови равенството в 43-ата минута.

Домакините отново излязоха напред в 71-ата минута. Габри Вейга получи подаване от Сантиаго Хименес и завърши атаката с нисък удар, който премина между краката на Алекс Мерет.

Порто продължи да атакува и стигна до трети гол в 80-ата минута. Якуб Кивиор бе оставен непокрит при поредно статично положение и с удар с глава направи резултата 3:1. Четири минути по-късно Беднарек бе близо до втори гол, но изстрелът му срещна напречната греда.

В 88-ата минута Наполи остана с човек по-малко. Рафа Марин фаулира Саму Омородион в наказателното поле при явна голова възможност, заради което получи директен червен картон, а Порто получи дузпа. Испанският нападател изпълни точно наказателния удар в 90-ата минута и оформи крайното 4:1.

В мача бяха показани общо шест жълти картона и един червен. Успехът сложи край на серията на Порто от три поредни загуби в турнира. След четири изиграни срещи Порто е на 26-о място във фазата на лигата с три точки и голова разлика 6:7. Наполи е 27-и, също с три точки, но с по-лоша голова разлика от 6:11. Преди срещата треньорът на Наполи Масимилиано Алегри предупреди:

„Ако не направим мач с голямо страдание, ще излезем със счупени кости.“

В следващия кръг, на 24 ноември, Порто ще гостува на Фейенорд, а Наполи ще приеме Манчестър Сити. Двубоите са част от петия кръг на фазата на лигата.