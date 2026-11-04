51 червени картона в най-скандалния мач в Бразилия

Футболен мач до 20 години в Бразилия завърши с 51 червени картона и масово сбиване, в което според доклада на съдията са участвали футболисти, треньори и шестима служители, подаващи топките. Срещата между Uberlândia и Mamoré от първенството на щата Минас Жерайс се игра на стадион „Парке ду Сабия“ и приключи с победа на гостите с 3:1. „Най-мръсният футболен мач някога“ е определението в заглавието на Daily Mail за двубоя.

Общо 43 футболисти и осем членове на треньорските щабове са били отстранени. В подадения материал се посочва, че 22 от тях са от Uberlândia, а 21 са от Mamoré, като четирима представители на всеки клуб също са получили червени картони.

До най-тежкия момент се стига в 54-ата минута, след като Mamoré вкарва третия си гол. Според описанието на Daily Mail празнуването прераства в преследване и сбиване между играчи от двата отбора. Съдията регистрира удари с ръце, ритници и хвърляне на предмети. Сред използваните предмети са посочени столове и носилки, а заради мащаба на конфликта на стадиона е извикана военна полиция.

Преди масовия конфликт Uberlândia вече е останал с десет футболисти. Luike Bispo dos Santos е отстранен след удар в корема на противников играч. Впоследствие мениджърът на домакините Willer Francisco Silva и двама членове на щаба му са нахлули на терена, за да се конфронтират със съдията Fernando Patrick. В публикацията се посочва и че са били отправени заплахи за насилие.

Данните за разпределението на наказанията се различават в отделните публикации. Според материала на Daily Mail са изгонени 22 представители на Uberlândia и 21 на Mamoré, докато бразилското издание ge съобщава за 22 отстранени от домакините и 29 от гостите, като общият брой от 51 остава същият. ge уточнява, че 48 от червените картони са вписани заради масовото сбиване, а останалите са показани за отделни нарушения.

Предишното най-високо постижение е 36 червени картона в мач между аржентинските Atlético Claypole и Victoriano Arenas през 2011 г. Daily Mail представя бразилския двубой като нов световен рекорд, но други актуални публикации отбелязват, че Guinness World Records все още не е обновил официално регистъра си. Така 51-те отстранявания надхвърлят с 15 досегашната призната граница, но окончателният статут на рекорда остава въпрос на формално потвърждение.