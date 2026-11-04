Родри пропуска следващите мачове на Барселона

Барселона ще бъде без Родри за около четири седмици заради контузия на десния крак. Полузащитникът е получил травмата по време на двубоя срещу Астън Вила във вторник вечерта, а медицинските изследвания са установили лека травма на двуглавия бедрен мускул.

Испанският национал е почувствал болки в задната част на дясното бедро и е бил заменен още на почивката. Очакваният период за възстановяване означава, че Родри със сигурност няма да играе при гостуването на Барселона срещу Атлетико Мадрид на 8 ноември.

Контузията поставя под въпрос участието му и в следващите мачове на каталунците. Ханзи Флик вероятно няма да може да разчита на полузащитника и за предстоящите ангажименти на испанския национален отбор.