Третодивизионен клуб глобен със 100 хил. евро

Третодивизионният Валдхоф Манхайм беше глобен със 100 000 евро и трябва да играе следващия си домакински мач при частично закрити врати след проблеми с феновете на мач за Купата на Германия, при който бяха ранени десетки полицаи и фенове.

Германската футболна федерация (DFB) обяви, че частичната забрана за публика за допълнителен мач е отменена. В двубоя на 21 август срещу регионалния съперник от втора дивизия Кайзерслаутерн 35 полицаи и 85 фенове бяха ранени. Мачът беше прекратен в края на редовното време поради нахлуване на терена и използване на пиротехнически средства, но в крайна сметка беше завършен, като Кайзерслаутерн спечели с 1:0 в продълженията.

„Инцидентите в Манхайм преминаха границата. Това няма абсолютно нищо общо с феновете или фенската култура“, каза в изявление вицепрезидентът на DFB по правните въпроси Томас Бергман.

Разследване на DFB срещу Кайзерслаутерн за ролята на феновете им в неприятностите все още не е приключило, пише ДПА.