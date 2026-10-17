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Маркус Гиздол води германски специалист за вратарите на ЦСКА от началото на 2027 г.

Маркус Гиздол води германски специалист за вратарите на ЦСКА от началото на 2027 г.

17 Октомври, 2026 09:56 569 0

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Очаква се новото попълнение в екипа да замени настоящия треньор на вратарите Ивайло Иванов

Маркус Гиздол води германски специалист за вратарите на ЦСКА от началото на 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол планира важна рокада в своя щаб, която трябва да стане факт в началото на 2027 година. Германският наставник възнамерява да привлече свой сънародник, който да поеме изцяло подготовката на вратарите на „червените“, съобщава „Мач Телеграф“.

Очаква се новото попълнение в екипа да замени настоящия треньор на вратарите Ивайло Иванов, който в момента отговаря за формата на Фьодор Лапоухов и останалите стражи на столичния гранд.

Още при назначаването си на „Българска армия“ германският специалист е настоявал да доведе доверен специалист за вратарския пост. Първоначално обаче желаният от него треньор е отклонил офертата заради действащ ангажимент с клуб от германската Бундеслига. Впоследствие двамата са постигнали договорка специалистът да довърши договора си до края на календарната година и да се присъедини към „армейците“ от януари.

Маркус Гиздол вече изведе ЦСКА в два официални двубоя – победата с 3:2 над ЦСКА 1948 в Първа лига и поражението с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите, като постепенно налага своя собствен стил на работа.

В момента в треньорския щаб на Гиздол работят петима български специалисти. Освен Ивайло Иванов, това са кондиционните треньори Костадин Джоргов и Георги Петров, както и видеоанализаторите Мартин Стоянов и Мартин Митов. Според информацията предстоящата смяна при вратарите ще бъде единствената корекция в екипа.

Основни асистенти на старши треньора остават неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун, които играят ключова роля в ежедневния тренировъчен процес на „червените“.


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