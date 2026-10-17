Маркус Гиздол води германски специалист за вратарите на ЦСКА от началото на 2027 г.

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол планира важна рокада в своя щаб, която трябва да стане факт в началото на 2027 година. Германският наставник възнамерява да привлече свой сънародник, който да поеме изцяло подготовката на вратарите на „червените“, съобщава „Мач Телеграф“.

Очаква се новото попълнение в екипа да замени настоящия треньор на вратарите Ивайло Иванов, който в момента отговаря за формата на Фьодор Лапоухов и останалите стражи на столичния гранд.

Още при назначаването си на „Българска армия“ германският специалист е настоявал да доведе доверен специалист за вратарския пост. Първоначално обаче желаният от него треньор е отклонил офертата заради действащ ангажимент с клуб от германската Бундеслига. Впоследствие двамата са постигнали договорка специалистът да довърши договора си до края на календарната година и да се присъедини към „армейците“ от януари.

Маркус Гиздол вече изведе ЦСКА в два официални двубоя – победата с 3:2 над ЦСКА 1948 в Първа лига и поражението с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите, като постепенно налага своя собствен стил на работа.

В момента в треньорския щаб на Гиздол работят петима български специалисти. Освен Ивайло Иванов, това са кондиционните треньори Костадин Джоргов и Георги Петров, както и видеоанализаторите Мартин Стоянов и Мартин Митов. Според информацията предстоящата смяна при вратарите ще бъде единствената корекция в екипа.

Основни асистенти на старши треньора остават неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун, които играят ключова роля в ежедневния тренировъчен процес на „червените“.