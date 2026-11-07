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Унгария разкри архивите на комунистическите тайни служби

Унгария разкри архивите на комунистическите тайни служби

7 Ноември, 2026 13:45 473 14

  • унгария-
  • комунисти-
  • тайни служби-
  • архиви

Публикуването на документите в интернет може да разкрие самоличността на хора, шпионирали свои съседи, колеги, приятели и роднини по време на комунистическия режим

Унгария разкри архивите на комунистическите тайни служби - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария публикува онлайн пълния си архив с документи на бившите служби за държавна сигурност, предоставяйки възможност за разкриване на дейността на информатори и тайни агенти през четирите десетилетия комунистическо управление до 1989 г., съобщава BBC.

Правителството определя решението като важна стъпка в демократичния преход на страната. Архивите могат да хвърлят светлина върху механизмите на политическото наблюдение и репресиите, както и върху ролята на граждани, сътрудничили на комунистическите тайни служби.

За жертвите на режима отварянето на документите представлява дългоочаквана възможност да получат отговори за арести, разпити и изчезвания на хора, преследвани от държавата. Същевременно разкриването на самоличността на информаторите може да извади наяве болезнени семейни и лични тайни, пазени в продължение на десетилетия.

Сред хората, които очакват нова информация от архивите, е Балинт Мадяр, бивш опозиционен активист срещу комунистическия режим в Унгария през 80-те години.

Още тогава Мадяр е знаел, че дейността му е следена отблизо от службите за сигурност. През годините той успява да получи отделни документи от събираната за него информация, но все още не разполага с пълната картина на операциите по наблюдението му.

Сред запазените материали е доклад на полицейски информатор за негова реч пред група преподаватели през 1987 г. В документа се посочва, че Мадяр е заявил, че скоро в страната ще настъпи смяна на политическия режим.

В интервю за BBC World Service бившият дисидент признава с усмивка, че самият той не си спомня да е говорил толкова рано за подобна възможност.

Мадяр притежава и снимка, направена от полската тайна полиция по време на посещението му в Полша през 1981 г., когато се среща с представители на синдикалното движение.

Въпреки достъпа до част от документите той все още не знае кой е предавал информация за него на службите, нито как точно е била организирана операцията по наблюдението му.

Публикуването на архивите може да му позволи за първи път да установи самоличността на информаторите и да научи повече за действията на комунистическите служби срещу него.

Отварянето на документите поставя и по-широк въпрос пред унгарското общество – как да бъде осмислено наследството на политическото следене и репресиите, когато архивите могат да разкрият участието на хора от най-близкото обкръжение на преследваните.

Решението създава възможност за по-задълбочено изследване на комунистическото минало на Унгария, но същевременно може да предизвика нови обществени спорове за личната отговорност, историческата памет и правото на гражданите да узнаят истината.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    4 4 Отговор
    А ние закриваме комисията, после се чудете защо сме на дъното

    Коментиран от #4, #5

    13:47 07.11.2026

  • 2 Пущиня(к)

    4 3 Отговор
    У нас кога? Или оно нема смисъл, они си ги знаеме. Па ако го забовариме, пущаме талавизора и на "Парламентарен контрол" са сещаме кои са.

    Коментиран от #8

    13:48 07.11.2026

  • 3 Даниел

    6 2 Отговор
    Унгария разкрива,България закрива,продължаваме да сме руска губерния!
    Видно,е че внуците на комунистите са се добрали до властта в държавата ни!

    Коментиран от #6

    13:50 07.11.2026

  • 4 Това няма

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    нищо общо с комисията по досиетата.

    13:51 07.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    Закриват комисията, а НЕ АРХИВИТЕ❗
    После се чудите защо сте все НЕразбрали❗

    Коментиран от #12

    13:51 07.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    Поредния НЕ разбрал❗

    13:53 07.11.2026

  • 7 Комунист

    6 1 Отговор
    У нас никога.Нали си избрахме Червената бабичка, Зеленият чорап, ЗКПЧ то и още куп кумундели.
    После не питайте защо сме на послидно място.След 1989г.те въобе не си тръгнаха, а станаха червената буржоазия с бели ясички.
    Да питам Къде ще умре и последният комунист в света?

    13:53 07.11.2026

  • 8 У нас ще

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пущиня(к)":

    публикуват само неудобните за управляващите. Това е и работата на спорната комисия.

    13:53 07.11.2026

  • 9 Мадяр пак

    3 2 Отговор
    Чист реваншизъм.Сега сякаш не се следят опозиционерите на тоя режим.

    13:55 07.11.2026

  • 10 Генчо петолъчката

    1 1 Отговор
    В руската колония бг това е забранено ,така каза господаря русия

    13:57 07.11.2026

  • 11 Историк

    3 1 Отговор
    Браво, така се прави, когато държавното управление иска да освободи държавата си от отровите на Кремъл. Трябва да се знае кой кой е. Няма нужда от комисии,от цензура на истината,пуска се цялата истина и всеки чете. Няма нужда ченгетата да казват, че не са ченгета,или са били добри ченгета и доносници. У нас направиха приживе паметник на ченгето Стоян Денчев, който създаде Библиотекарския Институт, съвременната милиционерска школа и затова ченгетата са навсякъде във властта. Няма паметник обаче на Иван Иванов, кмета на София преди пагубната 1944 г.,който направи града зелена европейска столица и създаде водоснабдителната система.

    14:01 07.11.2026

  • 12 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    От затворен магазин поради липса на персонал можеш ли да си купиш хляб.

    Коментиран от #14

    14:02 07.11.2026

  • 13 Справедлив

    1 0 Отговор
    И ние искаме да знаем кой кой е,но не искате да приемете закона за чуждестранните агенти?

    14:04 07.11.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха":

    Ех ХА ХО ХИ ХО., какъв магазин те е патил❗
    Ама родените вчера откъде да знаете,.че архивите не са в магазин❗

    14:07 07.11.2026

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