Унгария разкри архивите на комунистическите тайни служби

Унгария публикува онлайн пълния си архив с документи на бившите служби за държавна сигурност, предоставяйки възможност за разкриване на дейността на информатори и тайни агенти през четирите десетилетия комунистическо управление до 1989 г., съобщава BBC.
Правителството определя решението като важна стъпка в демократичния преход на страната. Архивите могат да хвърлят светлина върху механизмите на политическото наблюдение и репресиите, както и върху ролята на граждани, сътрудничили на комунистическите тайни служби.
За жертвите на режима отварянето на документите представлява дългоочаквана възможност да получат отговори за арести, разпити и изчезвания на хора, преследвани от държавата. Същевременно разкриването на самоличността на информаторите може да извади наяве болезнени семейни и лични тайни, пазени в продължение на десетилетия.
Сред хората, които очакват нова информация от архивите, е Балинт Мадяр, бивш опозиционен активист срещу комунистическия режим в Унгария през 80-те години.
Още тогава Мадяр е знаел, че дейността му е следена отблизо от службите за сигурност. През годините той успява да получи отделни документи от събираната за него информация, но все още не разполага с пълната картина на операциите по наблюдението му.
Сред запазените материали е доклад на полицейски информатор за негова реч пред група преподаватели през 1987 г. В документа се посочва, че Мадяр е заявил, че скоро в страната ще настъпи смяна на политическия режим.
В интервю за BBC World Service бившият дисидент признава с усмивка, че самият той не си спомня да е говорил толкова рано за подобна възможност.
Мадяр притежава и снимка, направена от полската тайна полиция по време на посещението му в Полша през 1981 г., когато се среща с представители на синдикалното движение.
Въпреки достъпа до част от документите той все още не знае кой е предавал информация за него на службите, нито как точно е била организирана операцията по наблюдението му.
Публикуването на архивите може да му позволи за първи път да установи самоличността на информаторите и да научи повече за действията на комунистическите служби срещу него.
Отварянето на документите поставя и по-широк въпрос пред унгарското общество – как да бъде осмислено наследството на политическото следене и репресиите, когато архивите могат да разкрият участието на хора от най-близкото обкръжение на преследваните.
Решението създава възможност за по-задълбочено изследване на комунистическото минало на Унгария, но същевременно може да предизвика нови обществени спорове за личната отговорност, историческата памет и правото на гражданите да узнаят истината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
Коментиран от #4, #5
13:47 07.11.2026
2 Пущиня(к)
Коментиран от #8
13:48 07.11.2026
3 Даниел
Видно,е че внуците на комунистите са се добрали до властта в държавата ни!
Коментиран от #6
13:50 07.11.2026
4 Това няма
До коментар #1 от "Софето":нищо общо с комисията по досиетата.
13:51 07.11.2026
5 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Софето":Закриват комисията, а НЕ АРХИВИТЕ❗
После се чудите защо сте все НЕразбрали❗
Коментиран от #12
13:51 07.11.2026
6 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "Даниел":Поредния НЕ разбрал❗
13:53 07.11.2026
7 Комунист
После не питайте защо сме на послидно място.След 1989г.те въобе не си тръгнаха, а станаха червената буржоазия с бели ясички.
Да питам Къде ще умре и последният комунист в света?
13:53 07.11.2026
8 У нас ще
До коментар #2 от "Пущиня(к)":публикуват само неудобните за управляващите. Това е и работата на спорната комисия.
13:53 07.11.2026
9 Мадяр пак
13:55 07.11.2026
10 Генчо петолъчката
13:57 07.11.2026
11 Историк
14:01 07.11.2026
12 Ха ха
До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":От затворен магазин поради липса на персонал можеш ли да си купиш хляб.
Коментиран от #14
14:02 07.11.2026
13 Справедлив
14:04 07.11.2026
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "Ха ха":Ех ХА ХО ХИ ХО., какъв магазин те е патил❗
Ама родените вчера откъде да знаете,.че архивите не са в магазин❗
14:07 07.11.2026