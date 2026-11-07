Най-малко 33 цивилни са убити при атака в Конго

Най-малко 33 цивилни са убити при нападение в района на Кантина, в провинция Северно Киву на Демократична република Конго. Атаката е извършена през нощта срещу 6 ноември и е приписана на Съюзните демократични сили (ADF) – въоръжена групировка, свързвана с африканското подразделение на „Ислямска държава“.

Данните за броя на жертвите се различават. Местният обществен лидер Джъстин Палuku е заявил пред Associated Press: „Досега сме преброили 33 тела и повече от 50 изгорели къщи, наред с други материални щети“. Радио RFI, позовавайки се на въоръжените сили на Конго, съобщава за 37 загинали мирни жители. Окончателният брой на жертвите все още не е потвърден.

По данни на Associated Press нападателите са подпалили домове и други сгради, разграбили са аптеки и медицински центрове, след което са се оттеглили към гориста местност. Много от местните жители са избягали към други части на провинцията.

180 пациенти са напуснали болница

Сред най-тежко засегнатите обекти е болничният център „Келекеле“. Медицинският му директор Кристиан Какуле е съобщил, че 180 пациенти са напуснали лечебното заведение заради стрелбата и пожарите в близост до него. Сред тях има хора със съмнение за ебола, както и един пациент с потвърдена инфекция.

„Опасението ни е, че когато вероятните случаи останат навън, те могат да се превърнат в източник на предаване и да предизвикат разпространение на заболяването“, е заявил Какуле пред Associated Press.

Нападението се случва на фона на тежка епидемия от ебола в Конго. Разселването на пациенти и прекъсването на работата на медицинските центрове допълнително затрудняват проследяването на контактните лица и достъпа до здравна помощ.

Палuku е определил случилото се като „сериозен провал на сигурността“, тъй като според него въоръжените нападатели са успели да заобиколят разположените в района сили и да атакуват цивилното население. Не са съобщени данни за задържани нападатели или за официален окончателен баланс на жертвите.

Източници: rbc.ru, apnews.com, rfi.fr