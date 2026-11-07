Почина илюзионистът Никола Петров-Корли

Почина известният български илюзионист Никола Петров-Корли. Това са съобщили неговите близки. Артистът е издъхнал в четвъртък на 81 години.
Погребението ще бъде във вторник, 10 ноември.
От акробатиката до илюзионното изкуство
Никола Петров-Корли започва артистичната си кариера като акробат в цирка. По-късно се насочва към илюзионното изкуство, което се превръща в негово основно професионално призвание.
Още по времето на социализма той гастролира в чужбина със съпругата си Вяра, която е и негова сценична партньорка. За осем години двамата посещават 12 държави.
Корли се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в българското вариететно и илюзионно изкуство.
Отличията на илюзиониста
Сред отличията му са наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България през 1997 и 2005 г., както и „Златен феномен“ през 2005 и 2006 г.
Носител е и на медал „Златен век“ от Министерството на културата и на Почетен знак на София. Представян е като академик на Българската академия на науките и изкуствата, както и като бивш съветник по културни въпроси.
Източник: btvnovinite.bg
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