Новини
Култура »
Почина илюзионистът Никола Петров-Корли
  Тема: Известни личности

Почина илюзионистът Никола Петров-Корли

7 Ноември, 2026 14:02 925 3

  • никола петров-корли-
  • илюзионист-
  • български артисти-
  • цирк-
  • вариететно изкуство

Артистът е издъхнал на 81 години. Погребението му ще бъде във вторник, 10 ноември

Почина илюзионистът Никола Петров-Корли - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Почина известният български илюзионист Никола Петров-Корли. Това са съобщили неговите близки. Артистът е издъхнал в четвъртък на 81 години.

Погребението ще бъде във вторник, 10 ноември.

От акробатиката до илюзионното изкуство

Никола Петров-Корли започва артистичната си кариера като акробат в цирка. По-късно се насочва към илюзионното изкуство, което се превръща в негово основно професионално призвание.

Още по времето на социализма той гастролира в чужбина със съпругата си Вяра, която е и негова сценична партньорка. За осем години двамата посещават 12 държави.

Корли се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в българското вариететно и илюзионно изкуство.

Отличията на илюзиониста

Сред отличията му са наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България през 1997 и 2005 г., както и „Златен феномен“ през 2005 и 2006 г.

Носител е и на медал „Златен век“ от Министерството на културата и на Почетен знак на София. Представян е като академик на Българската академия на науките и изкуствата, както и като бивш съветник по културни въпроси.

Източник: btvnovinite.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъща ми само прави магии

    1 0 Отговор
    Не се издържа😕вече

    14:43 07.11.2026

  • 2 Илюзия

    0 0 Отговор
    Фокус- мокус...Гроб.Целият ни живот е фокус.Особено в България.
    Боко свинята е следващият...

    15:24 07.11.2026

  • 3 Цеко

    0 0 Отговор
    Кукумявка та няма ли да завърти към Парламента? Там има доста сродни души за прибиране! Химици, илюзионист и много животни и плодове!

    15:24 07.11.2026