Три мача от Първа лига в събота, "черешката" е Лудогорец - ЦСКА 1948

Три мача от 13-ия кръг на Първа лига са насрочени за събота. Програмата започва с двубоя между Ботев Враца и Локомотив Пловдив от 13:30 часа, продължава със Славия – Черно море в 16:00 часа и завършва с Лудогорец – ЦСКА 1948 от 18:30 часа.

Българският футболен съюз утвърди часовете след размяната на 13-ия и 14-ия кръг в календара. Промяната беше направена, за да бъде насрочено дербито между Левски и ЦСКА за неделя, 8 ноември.

Ботев Враца и Локомотив Пловдив откриват деня

Първият съботен мач е във Враца, където Ботев приема Локомотив Пловдив от 13:30 часа. Срещата е първа за деня в елита и предхожда двата столични и разградски двубоя.

Славия срещу Черно море в София

От 16:00 часа Славия посреща Черно море. Двубоят е вторият от съботната програма и ще се проведе в София.

Лудогорец и ЦСКА 1948 затварят програмата

В 18:30 часа на стадиона в Разград започва мачът между Лудогорец и ЦСКА 1948. Това е последната среща от Първа лига за събота. Пълната програма на 13-ия кръг е потвърдена и от БТА и специализираните справочници за българския футбол.

В неделя кръгът продължава със Спартак Варна – Арда от 14:00 часа. Денят завършва с дербито Левски – ЦСКА, което ще започне в 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Източници: bta.bg, m.goal.bg