Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Русе »
Железопътната линия Русе–Варна отбелязва 160 години

Железопътната линия Русе–Варна отбелязва 160 години

7 Ноември, 2026 13:50 293 4

  • жп линия русе варна-
  • бдж-
  • музей на транспорта-
  • русе-
  • железопътен транспорт

БДЖ предоставя безплатен достъп до Музея на транспорта в Русе през почивните дни на ноември

Железопътната линия Русе–Варна отбелязва 160 години - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Първата железопътна линия по българските земи – Русе–Варна, отбелязва 160 години от откриването си. По повод годишнината БДЖ предоставя безплатен достъп до Музея на транспорта в Русе през всяка събота и неделя на ноември.

Музеят се намира в сградата на първата железопътна гара по българските земи. Посетителите могат да разгледат експонати от историята на железопътния транспорт, сред които парен локомотив №148, вагон-салона „Султание“, използван от султан Абдул Азис, както и лични вагони на цар Фердинанд.

Работното време е всеки ден от 09:00 до 17:00 часа. Сградата на музея е част от гаровия комплекс в Русе, изграден между 1864 и 1866 г.

Как започва строителството

На 1 септември 1861 г. е издаден султански ферман за изграждането на линията Русе–Варна, определяна като втората железопътна линия на Балканите. Поради липсата на достатъчно собствени средства Високата порта отдава строителството на концесия.

Изпълнението е възложено на дружеството на английските братя Тревор и Хенри Бъркли. Договорът е подписан през октомври 1863 г. Представител на Османската империя е Мусурис паша, а британското дружество е представлявано от Уилям Гладстон. Той внася гаранция от 1 милион франка и поема ангажимент линията да бъде построена за три години.

Първата копка е направена на 21 май 1864 г. на брега на река Дунав в Русе. Строителството започва едновременно от Русе и Варна, а по готовите участъци постепенно започват да се движат работни влакове.

Пътуването на Мидхат паша

Към декември 1865 г. релсите, положени от Русе и Варна, покриват общо около 92 километра. Редовна експлоатация все още няма, а откриването на линията е отлагано няколко пъти.

На 7 ноември 1866 г. тогавашният русенски валия Мидхат паша преминава от Русе до Варна без прехвърляне на кон и обявява линията за открита. От тази дата започва да се отчита началото на железопътните съобщения в днешните български земи.

Годишнината свързва историческото събитие с възможност за посещение на мястото, където са съхранени едни от най-старите образци на железопътния транспорт в България.

Източници: focus-news.net


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антонели

    1 0 Отговор
    А Мунчо и Шишков не могат 100 метра асфалт да сложи до тунела на Хумус да слизат по старата Витиня 🙉

    13:54 07.11.2026

  • 2 Баенбей

    1 0 Отговор
    Османската държава при най-дивия феодализъм прави железница и си остава държавна, а сега Ганьо харизва БДЖ-то на частници.

    13:55 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Репортер

    1 0 Отговор
    Тони, ясно е, че го вадиш със закъснение, но статията на Венци Пuянgето от сутринта, е по-читава.

    13:58 07.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове