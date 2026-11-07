Железопътната линия Русе–Варна отбелязва 160 години

Първата железопътна линия по българските земи – Русе–Варна, отбелязва 160 години от откриването си. По повод годишнината БДЖ предоставя безплатен достъп до Музея на транспорта в Русе през всяка събота и неделя на ноември.

Музеят се намира в сградата на първата железопътна гара по българските земи. Посетителите могат да разгледат експонати от историята на железопътния транспорт, сред които парен локомотив №148, вагон-салона „Султание“, използван от султан Абдул Азис, както и лични вагони на цар Фердинанд.

Работното време е всеки ден от 09:00 до 17:00 часа. Сградата на музея е част от гаровия комплекс в Русе, изграден между 1864 и 1866 г.

Как започва строителството

На 1 септември 1861 г. е издаден султански ферман за изграждането на линията Русе–Варна, определяна като втората железопътна линия на Балканите. Поради липсата на достатъчно собствени средства Високата порта отдава строителството на концесия.

Изпълнението е възложено на дружеството на английските братя Тревор и Хенри Бъркли. Договорът е подписан през октомври 1863 г. Представител на Османската империя е Мусурис паша, а британското дружество е представлявано от Уилям Гладстон. Той внася гаранция от 1 милион франка и поема ангажимент линията да бъде построена за три години.

Първата копка е направена на 21 май 1864 г. на брега на река Дунав в Русе. Строителството започва едновременно от Русе и Варна, а по готовите участъци постепенно започват да се движат работни влакове.

Пътуването на Мидхат паша

Към декември 1865 г. релсите, положени от Русе и Варна, покриват общо около 92 километра. Редовна експлоатация все още няма, а откриването на линията е отлагано няколко пъти.

На 7 ноември 1866 г. тогавашният русенски валия Мидхат паша преминава от Русе до Варна без прехвърляне на кон и обявява линията за открита. От тази дата започва да се отчита началото на железопътните съобщения в днешните български земи.

Годишнината свързва историческото събитие с възможност за посещение на мястото, където са съхранени едни от най-старите образци на железопътния транспорт в България.

Източници: focus-news.net