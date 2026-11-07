Страсти в NBA: Лука Дончич с 53 точки, Леброн с едва 8 при

Лука Дончич беше голямата фигура в последната нощ в НБА. Словенецът отбеляза 53 точки, добави 5 борби и 5 асистенции и изведе Лос Анджелис Лейкърс до победа над Портланд Трейл Блейзърс със 124:118. Дончич вкара 17 от 33 стрелби от игра и реализира ключов кош 27 секунди преди края, с който домакините задържаха аванса си.

Джейсън Тейтъм също записа впечатляваща статистика. Крилото на Бостън Селтикс завърши с 34 точки, 8 борби и 9 асистенции само за 29 минути при разгрома над Шарлът Хорнетс със 119:80. Тейтъм отбеляза 18 точки още в първата четвърт, а Селтикс поведоха с 40:20 след нейния край. Бостън реализира 24 тройки от 44 опита и стигна до най-убедителната си победа за сезона. След мача Тейтъм каза, че Северна Каролина е „нещо като втори или трети мой дом“.

Оклахома Сити Тъндър също спечели убедително — със 128:97 срещу Мемфис Гризлис. Аджай Мичъл отбеляза рекордните в кариерата си 35 точки при 14 успешни стрелби от 20 опита, а Шай Гилджъс-Александър добави 28. Мемфис изпита сериозни проблеми от далечна дистанция, като вкара само 10 от 45 опита за три точки. Гризлис допуснаха и 18 загуби на топката.

Уембаняма продължава силната си серия

Виктор Уембаняма записа 30 точки и 14 борби за победата на Сан Антонио Спърс над Сакраменто Кингс със 124:109. Сан Антонио спечели шестия си пореден мач, докато Кингс останаха с една победа в началото на сезона.

Кливланд Кавалиърс прекъснаха добрия старт на Филаделфия 76ърс със 119:95. Донован Мичъл вкара 23 точки за домакините, а защитата на Кливланд ограничи Леброн Джеймс до 8 точки при завръщането му в Охайо. Тайрийз Макси завърши със 17 точки за Филаделфия, но реализира само 5 от 15 стрелби от игра, включително 2 от 9 от тройката.

Останалите резултати

Атланта Хоукс надви Вашингтон Уизардс със 139:132. Кайшън Джордж вкара 33 точки за загубилия тим, докато Никейл Александър-Уокър беше най-резултатен за Атланта с 28.

Далас Маверикс победи Юта Джаз със 112:100, като Пи Джей Уошингтън отбеляза 26 точки. Торонто Раптърс се наложи над Милуоки Бъкс със 121:107, а Минесота Тъбъруулвс спечели срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 115:109 след 26 точки на Айо Досунму.

Източници: cbssports.com, newsespn.pages.dev, washingtonpost.com