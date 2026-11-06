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100 метра асфалт може да отпуши тапата на „Хемус“, но премиерът Румен Радев не ги дава
  Тема: Войната на пътя

100 метра асфалт може да отпуши тапата на „Хемус“, но премиерът Румен Радев не ги дава

6 Ноември, 2026 14:09 3 146 31

  • магистрала хемус-
  • тунел топли дол-
  • арабаконак-
  • пътна инфраструктура-
  • петрохан

Две сервизни връзки край караулката на КАТ могат да прехвърлят част от лекия трафик по стария път. МВР засега възразява срещу отварянето им

100 метра асфалт може да отпуши тапата на „Хемус“, но премиерът Румен Радев не ги дава - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Между 50 и 100 метра асфалт могат да осигурят временен обход на задръстванията край тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Става дума за две сервизни връзки между магистралата и стария път София–Варна, разположени край караулката на КАТ.

Отсечките могат да се използват за прехвърляне на част от лекия трафик по стария път и заобикаляне на тунела. Освен асфалтов слой са нужни пътни знаци и почистване на растителността. Общинският съветник от Ботевград Дамян Маринов е внесъл подписка за отварянето им в Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на вътрешните работи.

„Реално им трябва 50-100 метра да се сложи повърхностен слой асфалт, да се сложат съответните знаци, както и да се мине с шредер, за да се почистят клоните, и са готови“, заяви Дамян Маринов.

По информация на „Телеграф“ пътната агенция е дала положително становище, но МВР засега е против използването на отсечките. Аргументът е, че те не са регистрирани като път и не присъстват в пътната карта. Досега са били използвани от „Пътна полиция“ при необходимост от обръщане на движението.

Маринов посочва и рискове при евентуалното отваряне. Сред тях са възможна катастрофа и обратен завой, който може да създава опасност за движението. Според него обаче натовареният трафик и липсата на нормален обход налагат използването на временната връзка.

Трафикът е ограничен заради ремонта на „Топли дол“

Задръстванията по „Хемус“ са ежедневни и удължават пътуването с до един час в посока. Причината е основният ремонт на тунел „Топли дол“, при който едната тръба е затворена, а движението преминава през другата. Ограничението засяга десетки хиляди пътуващи между София и Северна България.

Ситуацията се усложнява от липсата на подготвен обход. Укрепваща стена на стария път София–Варна е започнала да поддава през 2020 г. и все още не е укрепена. Заради това участъкът е обявен за опасен. Маршрутът през прохода Арабаконак също не може да поеме основния трафик заради лошото си състояние.

„Това, което наблюдаваме на „Хемус“, е цъкаща бомба от 2020 г. насам“, коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. По думите ѝ временното спиране на ремонта на тунела през лятото на 2025 г. е отложило проблема, без да бъде осигурен нормален алтернативен маршрут.

Недоволство заради насочването на тирове към Петрохан

Като временна мярка тежкотоварните автомобили се насочват към прохода Петрохан в петък между 15:00 и 21:00 часа в посока от София и в неделя между 14:00 и 21:00 часа към столицата. Общински съветници от Монтана настояват организацията да бъде преразгледана, тъй като тесният планински път трябва да поеме едновременно леки автомобили и камиони. Допълнителен риск създават снегът и зимните условия в района.

Проблем с обходния маршрут има и при автомагистрала „Тракия“. Старият път София–Пловдив между София и Ихтиман е почти непроходим. Основният му ремонт се очаква от 2023 г., но не е започнал. Така при тежка катастрофа, бедствие или пожар затварянето на магистралата би оставило без надежден обход връзката между София и Южна България.

Източници: telegraph.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Край

    45 15 Отговор
    Някой разбра ли как Румен Радев “ не дава 100 м асфалт” или нечие кранче от държавното виме за някой е пресъхнало и вече е опозиция и се чувства длъжен да наплюе премиера.

    Коментиран от #13, #20

    14:17 06.11.2026

  • 3 фиткифакти

    40 5 Отговор
    Манипулативно заглавие!

    14:18 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    12 2 Отговор
    Трябва нов дълг но залога е само общинските и държавни имоти който олигархията държи на концесия.. Около 2000 държавни имота са под наем под пазарната им стойност..

    14:20 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе ,

    7 4 Отговор
    Затворете ги тия магистрали бе .

    14:24 06.11.2026

  • 8 Нищо

    12 9 Отговор
    не става от вас. Оставка!

    14:25 06.11.2026

  • 9 Гост

    14 5 Отговор
    100 метра по ставката на ГЕРБ ли да ги смятаме, или по калкулатора на АПИ!

    14:26 06.11.2026

  • 10 Мда

    21 4 Отговор
    Общинският съветник от Ботевград Дамян Маринов e от ГЕРБ, което незнайно защо се пропуска. Освен това Дамян Маринов не споменава името на Румен Радев в изявлението си. Що за заглавие?

    14:27 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Виж сега,

    6 9 Отговор
    Тъпият Му по разбира само от кочини,от нищо друго. А вие искате асфалт. Ами няма начин

    14:30 06.11.2026

  • 13 Уникални

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Край":

    Вчера имаше заглавие, че "лисици имало във Възраждане "........

    14:34 06.11.2026

  • 14 Мич

    14 2 Отговор
    Чакайте сега, МВР или Радев не дават. Пишете наизуст щуротии.

    14:38 06.11.2026

  • 15 Пак ли плюете

    13 4 Отговор
    Премиера, боклуци петрохански?!

    Коментиран от #22

    14:41 06.11.2026

  • 16 провинциалист

    12 3 Отговор
    Утре някой ще каже: "Тате ще ти купи колело, но Радев не дава"...

    14:42 06.11.2026

  • 17 ПАК БОТАШЧЕТАТА

    2 9 Отговор
    СЕ РАЗПЕНИХА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НА МУЧНО КРАДЕВ ЛАЛАДЖИИТЕ

    14:44 06.11.2026

  • 18 българина

    5 1 Отговор
    поредното доказателство, че път ните и всички други проектанти в България нямат акъл за 5 лева.... само внос от Китай ще оправи нешата, всички проектантски специалности могат да бъдат спокойно закрити! Техните безобразия простотия и недалновидност са из цялата страна

    14:45 06.11.2026

  • 19 Няма

    1 2 Отговор
    И да ви ги даде

    14:47 06.11.2026

  • 20 Питане

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Край":

    А кажи ми за какво не е за плюенето "премиера" ТИ, другарю с червен партиен билет ???

    14:47 06.11.2026

  • 21 Йода

    4 4 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на фатмаците.

    Коментиран от #25

    14:48 06.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Доколкото се разбира от текста ЕВЕНТУАЛНО може да обвиняваме Дерменджиев, че не дава!

    Вчера висях точно 47 минути в задръстването, а дори нямаше голям трафик...

    А ДОРИ НЕ Е НУЖНО ДА СЕ ПУСКА НОВ МАРШРУТ И ОБХОД, ЗА ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА!

    Достатъчно е
    3 км преди тунела да се сложи табела Преустрой се
    2 км преди тумела да се сложи табела Преустрой се НЕЗАБАВНО
    1 км преди тунела да стои КАТ и да подава глоба и да пожелава приятен път на тези, които не са се престроили!

    Задръстването става от наглите шофьори, а не от пътя като такъв! Веднъж влезеш ли в колоната трафика пак се движи със 70 тина (ограничението е 50)

    ... САМО ЧЕ КАТ СТОИ ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ТУНЕЛА. евентуално да хване някой неспазващ ограничението! Щото тапата не е важна, важно е да носиш 100 кинта в джоба за КАТ!

    14:52 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Под фуражка

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Йода":

    акъл не вирее...

    14:56 06.11.2026

  • 26 Един

    10 2 Отговор
    Разбрах, че "МВР засега е против използването на отсечките" и не разбрах от къде на къде Марчето е намесила Румен Радев !

    Коментиран от #28, #31

    14:56 06.11.2026

  • 27 Факт

    0 0 Отговор
    Тешките камиони ще разрушат пътя през петрохан

    15:11 06.11.2026

  • 28 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Един":

    Сърбежи

    15:12 06.11.2026

  • 29 Недоволен

    0 0 Отговор
    40 години "ремонтират" 2 тунела !?!?
    И си намират "работа" по тях за още 40 години !?!
    Яма бездънна е там ! Поливаме пустинята там !
    Пари се усвояват , а резултат НЯМА !
    Колко досега ни е струвало това безумие ?
    Въпрос към НАП, Сметната Палата, МВР и Прокуратурата !
    А магистралата от Яна до Правец + тунелите и язовир "Бебреш" , са построени за 10 години !!!
    От 1974 до 1984 г. !!!

    15:17 06.11.2026

  • 30 Сатана Z

    0 0 Отговор
    За да функционира държавата Радев трябва спешно да приеме закон за чуждестранните агенти за влияние каквито са работещите под прикриете мисирки

    15:19 06.11.2026

  • 31 Втори

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Един":

    Опорката е спусната от собственика на медията,г-н Пеевски

    15:21 06.11.2026

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