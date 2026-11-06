100 метра асфалт може да отпуши тапата на „Хемус“, но премиерът Румен Радев не ги дава

Между 50 и 100 метра асфалт могат да осигурят временен обход на задръстванията край тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Става дума за две сервизни връзки между магистралата и стария път София–Варна, разположени край караулката на КАТ.
Отсечките могат да се използват за прехвърляне на част от лекия трафик по стария път и заобикаляне на тунела. Освен асфалтов слой са нужни пътни знаци и почистване на растителността. Общинският съветник от Ботевград Дамян Маринов е внесъл подписка за отварянето им в Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на вътрешните работи.„Реално им трябва 50-100 метра да се сложи повърхностен слой асфалт, да се сложат съответните знаци, както и да се мине с шредер, за да се почистят клоните, и са готови“, заяви Дамян Маринов.
По информация на „Телеграф“ пътната агенция е дала положително становище, но МВР засега е против използването на отсечките. Аргументът е, че те не са регистрирани като път и не присъстват в пътната карта. Досега са били използвани от „Пътна полиция“ при необходимост от обръщане на движението.
Маринов посочва и рискове при евентуалното отваряне. Сред тях са възможна катастрофа и обратен завой, който може да създава опасност за движението. Според него обаче натовареният трафик и липсата на нормален обход налагат използването на временната връзка.
Трафикът е ограничен заради ремонта на „Топли дол“
Задръстванията по „Хемус“ са ежедневни и удължават пътуването с до един час в посока. Причината е основният ремонт на тунел „Топли дол“, при който едната тръба е затворена, а движението преминава през другата. Ограничението засяга десетки хиляди пътуващи между София и Северна България.
Ситуацията се усложнява от липсата на подготвен обход. Укрепваща стена на стария път София–Варна е започнала да поддава през 2020 г. и все още не е укрепена. Заради това участъкът е обявен за опасен. Маршрутът през прохода Арабаконак също не може да поеме основния трафик заради лошото си състояние.
„Това, което наблюдаваме на „Хемус“, е цъкаща бомба от 2020 г. насам“, коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. По думите ѝ временното спиране на ремонта на тунела през лятото на 2025 г. е отложило проблема, без да бъде осигурен нормален алтернативен маршрут.
Недоволство заради насочването на тирове към Петрохан
Като временна мярка тежкотоварните автомобили се насочват към прохода Петрохан в петък между 15:00 и 21:00 часа в посока от София и в неделя между 14:00 и 21:00 часа към столицата. Общински съветници от Монтана настояват организацията да бъде преразгледана, тъй като тесният планински път трябва да поеме едновременно леки автомобили и камиони. Допълнителен риск създават снегът и зимните условия в района.
Проблем с обходния маршрут има и при автомагистрала „Тракия“. Старият път София–Пловдив между София и Ихтиман е почти непроходим. Основният му ремонт се очаква от 2023 г., но не е започнал. Така при тежка катастрофа, бедствие или пожар затварянето на магистралата би оставило без надежден обход връзката между София и Южна България.
Източници: telegraph.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Край
Коментиран от #13, #20
14:17 06.11.2026
3 фиткифакти
14:18 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
14:20 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абе ,
14:24 06.11.2026
8 Нищо
14:25 06.11.2026
9 Гост
14:26 06.11.2026
10 Мда
14:27 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Виж сега,
14:30 06.11.2026
13 Уникални
До коментар #2 от "Край":Вчера имаше заглавие, че "лисици имало във Възраждане "........
14:34 06.11.2026
14 Мич
14:38 06.11.2026
15 Пак ли плюете
Коментиран от #22
14:41 06.11.2026
16 провинциалист
14:42 06.11.2026
17 ПАК БОТАШЧЕТАТА
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НА МУЧНО КРАДЕВ ЛАЛАДЖИИТЕ
14:44 06.11.2026
18 българина
14:45 06.11.2026
19 Няма
14:47 06.11.2026
20 Питане
До коментар #2 от "Край":А кажи ми за какво не е за плюенето "премиера" ТИ, другарю с червен партиен билет ???
14:47 06.11.2026
21 Йода
Коментиран от #25
14:48 06.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ДрайвингПлежър
Вчера висях точно 47 минути в задръстването, а дори нямаше голям трафик...
А ДОРИ НЕ Е НУЖНО ДА СЕ ПУСКА НОВ МАРШРУТ И ОБХОД, ЗА ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА!
Достатъчно е
3 км преди тунела да се сложи табела Преустрой се
2 км преди тумела да се сложи табела Преустрой се НЕЗАБАВНО
1 км преди тунела да стои КАТ и да подава глоба и да пожелава приятен път на тези, които не са се престроили!
Задръстването става от наглите шофьори, а не от пътя като такъв! Веднъж влезеш ли в колоната трафика пак се движи със 70 тина (ограничението е 50)
... САМО ЧЕ КАТ СТОИ ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ТУНЕЛА. евентуално да хване някой неспазващ ограничението! Щото тапата не е важна, важно е да носиш 100 кинта в джоба за КАТ!
14:52 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Под фуражка
До коментар #21 от "Йода":акъл не вирее...
14:56 06.11.2026
26 Един
Коментиран от #28, #31
14:56 06.11.2026
27 Факт
15:11 06.11.2026
28 Факт
До коментар #26 от "Един":Сърбежи
15:12 06.11.2026
29 Недоволен
И си намират "работа" по тях за още 40 години !?!
Яма бездънна е там ! Поливаме пустинята там !
Пари се усвояват , а резултат НЯМА !
Колко досега ни е струвало това безумие ?
Въпрос към НАП, Сметната Палата, МВР и Прокуратурата !
А магистралата от Яна до Правец + тунелите и язовир "Бебреш" , са построени за 10 години !!!
От 1974 до 1984 г. !!!
15:17 06.11.2026
30 Сатана Z
15:19 06.11.2026
31 Втори
До коментар #26 от "Един":Опорката е спусната от собственика на медията,г-н Пеевски
15:21 06.11.2026