100 метра асфалт може да отпуши тапата на „Хемус“, но премиерът Румен Радев не ги дава

Между 50 и 100 метра асфалт могат да осигурят временен обход на задръстванията край тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Става дума за две сервизни връзки между магистралата и стария път София–Варна, разположени край караулката на КАТ.

Отсечките могат да се използват за прехвърляне на част от лекия трафик по стария път и заобикаляне на тунела. Освен асфалтов слой са нужни пътни знаци и почистване на растителността. Общинският съветник от Ботевград Дамян Маринов е внесъл подписка за отварянето им в Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на вътрешните работи.

„Реално им трябва 50-100 метра да се сложи повърхностен слой асфалт, да се сложат съответните знаци, както и да се мине с шредер, за да се почистят клоните, и са готови“, заяви Дамян Маринов.

По информация на „Телеграф“ пътната агенция е дала положително становище, но МВР засега е против използването на отсечките. Аргументът е, че те не са регистрирани като път и не присъстват в пътната карта. Досега са били използвани от „Пътна полиция“ при необходимост от обръщане на движението.

Маринов посочва и рискове при евентуалното отваряне. Сред тях са възможна катастрофа и обратен завой, който може да създава опасност за движението. Според него обаче натовареният трафик и липсата на нормален обход налагат използването на временната връзка.

Трафикът е ограничен заради ремонта на „Топли дол“

Задръстванията по „Хемус“ са ежедневни и удължават пътуването с до един час в посока. Причината е основният ремонт на тунел „Топли дол“, при който едната тръба е затворена, а движението преминава през другата. Ограничението засяга десетки хиляди пътуващи между София и Северна България.

Ситуацията се усложнява от липсата на подготвен обход. Укрепваща стена на стария път София–Варна е започнала да поддава през 2020 г. и все още не е укрепена. Заради това участъкът е обявен за опасен. Маршрутът през прохода Арабаконак също не може да поеме основния трафик заради лошото си състояние.

„Това, което наблюдаваме на „Хемус“, е цъкаща бомба от 2020 г. насам“, коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. По думите ѝ временното спиране на ремонта на тунела през лятото на 2025 г. е отложило проблема, без да бъде осигурен нормален алтернативен маршрут.

Недоволство заради насочването на тирове към Петрохан

Като временна мярка тежкотоварните автомобили се насочват към прохода Петрохан в петък между 15:00 и 21:00 часа в посока от София и в неделя между 14:00 и 21:00 часа към столицата. Общински съветници от Монтана настояват организацията да бъде преразгледана, тъй като тесният планински път трябва да поеме едновременно леки автомобили и камиони. Допълнителен риск създават снегът и зимните условия в района.

Проблем с обходния маршрут има и при автомагистрала „Тракия“. Старият път София–Пловдив между София и Ихтиман е почти непроходим. Основният му ремонт се очаква от 2023 г., но не е започнал. Така при тежка катастрофа, бедствие или пожар затварянето на магистралата би оставило без надежден обход връзката между София и Южна България.

Източници: telegraph.bg