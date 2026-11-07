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БГ баскетбол днес: шест мача при мъжете и един при жените
  Тема: Български спортни успехи

БГ баскетбол днес: шест мача при мъжете и един при жените

7 Ноември, 2026 09:04 519 0

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Петият кръг в НБЛ предлага шест срещи в един и същи час, а при жените Берое приема Славия в Стара Загора

БГ баскетбол днес: шест мача при мъжете и един при жените - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шест мача от петия кръг на Sesame Националната баскетболна лига при мъжете и една среща от женската А група са в програмата на българския баскетбол в събота. Всички двубои при мъжете започват в 18:00 часа.

Балкан гостува на Спартак Плевен

Един от акцентите в кръга е мачът между Спартак Плевен и Балкан в зала „Балканстрой“. Балкан влиза в срещата без загуба от началото на сезона, а домакините ще търсят нов успех пред своя публика. Двубоят е сред най-интересните в програмата заради сблъсъка между един от лидерите в началото на сезона и отбор, който играе на собствен терен.

Също в 18:00 часа Политехника приема Рилски спортист в Спортната зала в Дупница. ЦСКА е домакин на Шумен в „Арена IZZI“ в София. Шумен има три победи преди двубоя, докато столичният състав е с един успех. Мачът ще противопостави ЦСКА и Росен Барчовски, който в момента е начело на Шумен, а преди това е бил играч и треньор на „армейците“.

„Ние сме най-младият отбор в лигата“, заяви президентът на ЦСКА Гинко Василев след победното завръщане на тима в елита.

Локомотив Пловдив посреща Черно море Навибулгар в зала „Сила“, Ботев 2012 Враца играе с Берое-Стара Загора в „Арена Ботевград“, а Ямбол приема Ботев Академик в зала „Диана“. Шестте срещи са част от редовния сезон на НБЛ и са насрочени за един и същи начален час.

Един мач при жените

В женската А група Берое-Стара Загора приема Славия 1913 в петия кръг. Срещата е от 18:00 часа в зала „Общинска“ в Стара Загора. Това е единственият двубой при жените в съботната програма, след като Монтана 2003 и Септември 97 играха в петък, а Локомотив София и Шампион 2006 ще се срещнат в неделя.

Петият кръг при мъжете приключва в неделя с мача Левски – Миньор 2015 от 13:00 часа в зала „Триадица“ в София. Миньор също започна кръга без поражение.

Източници: sportal.bg, bgbasket.com


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