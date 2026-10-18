Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мартин Минчев и неговия Краковия попречиха на Легия Варшава да оглави класирането

Мартин Минчев и неговия Краковия попречиха на Легия Варшава да оглави класирането

18 Октомври, 2026 09:15 362 0

  • мартин минчев-
  • футбол-
  • краковия-
  • легия варшава

Българският национал се стара много, но не получи никакви възможности да се разпише срещу най-титулувания клуб в Полша

Мартин Минчев и неговия Краковия попречиха на Легия Варшава да оглави класирането - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мартин Минчев започна като титуляр за Краковия и игра до 85-ата минута в мача срещу Легия Варшава, завършил 1:1. Българският национал се стара много, но не получи никакви възможности да се разпише срещу най-титулувания клуб в Полша.

Краковия имаше известно надмощие в началото, но в 26-ата минута получи гол, дело на Михал Шевчик. В края на полувремето норвежецът Ласе Нордаас изравни с много красиво изпълнение и даде надежди на домакините, че ще могат да направят пълен обрат.

През второто полувреме Краковия беше отборът, който създаде повече положения и беше по-близо до победата. Със спечелената точка домакините се придвижиха до 11-тата позиция. Легия пък пропусна да се изравни с водача в подреждането Гурник (Забже).

В другите съботни мачове Мотор (Любин) се наложи над Шльонск (Вроцлав) с 3:2, като победният гол падна от дузпа в добавеното време, а ГКС Катовице отстъпи у дома на Погон (Шчечин).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове