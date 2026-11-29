Херта продължава уверено към завръщане в германската Бундеслига. Берлинчани разгромиха Карлсруе с 4:0 на Олимпийския стадион и след 13 кръга остават без загуба във Втора Бундеслига. Отборът има 37 точки след 12 победи и едно равенство, а преднината му пред втория Нюрнберг е 13 точки.

Йосип Брекало откри резултата в 41-вата минута след подаване на Кевин Сеса. Херта реши мача веднага след почивката. Себастиан Грьонинг вкара за 2:0 в 50-ата минута, а седем минути по-късно се разписа отново след комбинация с Брекало. В 64-ата минута Брекало оформи крайното 4:0 след добавка при спасяване на вратаря на гостите.

Разликата между двата отбора се вижда и в представянето им през сезона. Херта е отбелязала 33 гола и е допуснала само 9, докато Карлсруе има 15 вкарани и 28 получени попадения. След поражението тимът от Карлсруе остана на 16-ото място с 12 точки.

Рекорден старт за берлинчани

Победата над Карлсруе затвърди най-силния старт на Херта в професионалната история на клуба. След 12-ия кръг берлинчани вече имаха 34 точки - повече от всички свои предишни кампании след същия брой мачове. Тогава Бундеслигата посочи, че това е и най-добрият старт в историята на единната Втора Бундеслига.

Предишното върхово постижение на Херта след 12 срещи е от сезон 2010/11, когато отборът е събрал 26 точки и в края на кампанията печели промоция за елита. Сегашният състав подобри този показател с осем точки още преди края на първата половина от сезона.

Предстои сблъсък с Байерн

„Загубихме много играчи и трябваше да променим философията си. Увереността ни растеше от мач на мач и от победа на победа“, каза Себастиан Грьонинг пред Бундеслигата.

Херта няма да има много време за почивка. На 1 декември берлинчани гостуват на Байерн Мюнхен в осминафинал за Купата на Германия. Четири дни по-късно лидерът във Втора Бундеслига ще играе и срещу Хановер 96 като гост в 14-ия кръг на първенството.

След двубоя с Хановер Херта ще приеме Дармщат на 12 декември, а на 19 декември ще гостува на Санкт Паули. Тези мачове ще бъдат последните за отбора в първенството преди зимната пауза.

Източници: bundesliga.com