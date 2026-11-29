Рапид Виена увеличи преднината си на върха в австрийската Бундеслига до девет точки след победа с 3:2 при Аустрия Лустенау. Столичният тим събра 39 точки от 14 мача и ще изчака резултата от неделния сблъсък между Ред Бул Залцбург и ЛАСК, за да разбере дали авансът му ще се запази.

Тонни Адамсен даде преднина на гостите в 29-ата минута, а Доминик Вайкселбраун изравни четири минути по-късно. Петер Носа Дал върна предимството на Рапид в края на първата част, а Адамсен вкара втория си гол малко след почивката. Сейду Диара намали в 60-ата минута, но домакините не стигнаха до изравняване.

„Беше твърде близо до края, а имахме много положения. Преднината трябваше да бъде по-голяма“, заяви треньорът на Рапид Йоханес Хоф Торуп пред Sky Sport Austria. Той допълни, че е доволен от борбеността на играчите, но не и от начина, по който тимът е позволил на Лустенау да остане в мача.

Тринадесета победа в 14 кръга

Успехът е 13-и за Рапид в първите 14 кръга. Виенчани имат само една загуба, 45 отбелязани гола и 11 допуснати. Серията им в първенството достигна девет поредни победи, а във всички турнири тимът вече е с 11 последователни успеха.

Предстоящият мач в Залцбург има пряко значение за битката на върха. Домакините са втори с 30 точки, докато ЛАСК заема третото място с 28. При победа Залцбург ще съкрати разликата до Рапид на шест точки. Успех за ЛАСК би изкачил тима до 31 точки и би го доближил на осем от лидера, докато равенството ще остави двата преследвача зад виенчани.

Рапид чака ЛАСК в следващия си домакински мач

След дербито между Залцбург и ЛАСК Рапид ще приеме именно ЛАСК в следващия си домакински мач от първенството. До зимната пауза виенчани имат и двубой срещу Рийд.

Победата в Люстенау е поредна стъпка към първата титла на Рапид от 2008 г. насам. Тимът обаче трябва да запази преднината си в оставащите кръгове, като първото изпитание за преследвачите е двубоят в Залцбург.

Източници: skysportaustria.at, heute.at, derstandard.at