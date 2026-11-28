Палмейрас и Естудиантес излизат един срещу друг във финала за Копа Либертадорес. Решаващият мач е на стадион „Сентенарио“ в Монтевидео, а началният час е 22:00 българско време.

Бразилският клуб преследва четвърта титла след успехите през 1999, 2020 и 2021 г. Палмейрас стигна до финала след драматичен полуфинал срещу Флуминензе. След победа с 2:1 в първия мач и загуба с 0:1 в реванша двата тима завършиха с общ резултат 2:2, а Палмейрас спечели дузпите с 5:3.

За Естудиантес това е първи финал в турнира от 2009 г., когато аржентинците победиха Крузейро. Отборът от Ла Плата елиминира Фламенго след два мача без гол и успех с 3:2 при изпълнението на дузпи. Вратарят Фернандо Муслера спаси три удара в решаващата серия.

Повторение на финала от 1968 г.

Днешният двубой има и исторически контекст. Палмейрас и Естудиантес се срещат във финал за втори път след 1968 г., когато аржентинският тим печели решаващия мач на същия стадион „Сентенарио“ с 2:0. Тогава головете са отбелязани от Фелипе Рибаудо и Хуан Рамон Верон – бащата на настоящия президент на Естудиантес Хуан Себастиан Верон.

Естудиантес е четирикратен шампион и спечели три поредни издания между 1968 и 1970 г. Нов успех ще изведе клуба до пета титла, докато Палмейрас може да се изравни с най-успешните бразилски отбори в турнира. „Духът на клуба се предава през годините чрез всичко, което Естудиантес е преживял, особено в Либертадорес“, заяви треньорът Александер Медина, цитиран от Асошиейтед прес.

Различни модели, една цел

Финалът противопоставя и два различни клубни модела. Според Асошиейтед прес съставът на Палмейрас е оценяван на около 238 милиона долара – приблизително четири пъти повече от този на Естудиантес. Бразилският клуб разчита на значителни приходи от продажба на млади футболисти и на устойчиво финансиране, докато аржентинците залагат на спортна структура, изградена около школата и управлението на Хуан Себастиан Верон.

„Не е случайно, че нашият състав е най-скъпият в Южна Америка“, каза треньорът на Палмейрас Абел Ферейра. Той може да изведе тима до осми финал в историята му и до втори пореден финал след загубата с 0:1 от Фламенго през 2025 г.

Палмейрас ще бъде без Полиньо и Жефте. В състава на Естудиантес няма да бъдат Балтазар Родригес и Габриел Невес, но Маркос Рохо получи разрешение да играе. Победителят в Монтевидео ще спечели континенталната титла и ще представя Южна Америка в Междуконтиненталната купа на ФИФА през декември.

Източници: apnews.com, ge.globo.com, as.com