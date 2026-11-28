Интер приема Дженоа на „Джузепе Меаца“ в мач от 13-ия кръг на Серия А. Домакините започват двубоя от третото място с 29 точки, на три зад лидера Лацио, докато тимът от Генуа е десети с 16 точки.

Срещата идва след разнопосочен период за Интер в първенството. Отборът спечели четири точки в последните си три шампионатни мача, а миналия уикенд изпусна победата срещу Аталанта в зрелищно равенство 4:4. В средата на седмицата обаче съставът на Кристиан Киву победи Щутгарт с 2:0 в Шампионската лига.

Интер остава без загуба в домакинствата си през сезона. Нерадзурите са спечелили шестте си мача на собствен терен и са вкарали 19 гола в тях. Тимът е отбелязал поне два пъти във всяко от тези срещи.

Дженоа пристига с четири победи в пет мача

Гостите се намират в най-силната си серия от началото на кампанията. Дженоа спечели четири от последните си пет мача в Серия А, а в последния си двубой се наложи с 2:0 над Сасуоло като гост. Милутин Осмаич отбеляза и двата гола, като вече има шест попадения от общо 13 за отбора през сезона.

„Ще ни е необходим перфектен мач“, заяви Даниеле Де Роси преди гостуването в Милано. Треньорът на Дженоа подчерта, че неговият тим трябва да остане смел, да се възползва от ситуациите си и да не оставя цялата тежест в атака върху Осмаич. За гостите няма да играе защитникът Лео Йостигор, който все още се възстановява от травма.

Сериозно предимство за Интер в преките двубои

Интер спечели последните си 12 домакинства срещу Дженоа в Серия А, като в този период допусна само два гола и запази десет сухи мрежи. Последният успех на генуезците като гости на Интер в първенството е от 26 март 1994 г.

Отделно от историческото предимство, домакините разчитат и на формата на Франческо Пио Еспозито. Нападателят вкара хеттрик срещу Аталанта и се разписа в пет поредни мача за клуб и национален отбор. За Интер предстои натоварена програма, тъй като двата състава ще се срещнат отново на 1 декември в турнира за Купата на Италия.

Източници: en.legaseriea.it, primocanale.it, fourfourtwo.com