Лех Познан остава начело в полската Екстракласа преди оставащите мачове от 16-ия кръг. Тимът има 35 точки от 14 срещи и води с една точка пред Гурник Забже, който вече изигра всичките си мачове от кръга. Трети е Пиаст Гливице с 28 точки, а Легия Варшава заема четвъртото място с 27 пункта и предстоящо домакинство.

В петък Пиаст спечели с 2:1 при гостуването си на Раков Ченстохова, а Гурник надделя с 3:2 над Висла Плоцк. Така двата отбора запазиха позициите си в горната част на таблицата, но Легия може да се доближи до третото място при успех срещу Вечиста Краков.

Лех защитава лидерската си позиция

Лех Познан приема Погон Шчечин в неделя от 14:45 часа. Домакините са с 35 точки и голова разлика 35:13, докато Погон има 24 точки, но е изиграл само 14 мача. Отборът от Шчечин влиза в двубоя след поражение с 1:2 от Шльонск Вроцлав в предишния кръг.

Треньорът на Погон Оскар Гарсия запази поста си и подготвя тима за трудното гостуване в Познан. Преди мача той определи Лех като силен отбор, който се отличава с организацията си и начина, по който контролира срещите. Двубоят е важен и заради програмата на Погон, който има два мача по-малко от част от преките си конкуренти.

Легия търси домакинска победа

В 17:30 часа Легия Варшава посреща новака Вечиста Краков. Столичният тим е с 27 точки, а гостите са последни с 11. Разликата в класирането е значителна, но Вечиста вече показа, че може да създава проблеми, включително с победата си над Мотор Люблин в предишния кръг.

„Мисля, че утре ще сме готови да спечелим трите точки у дома“, заяви треньорът на Легия Марек Папшун преди срещата. Той подчерта, че съперникът има по-голям потенциал, отколкото показва мястото му в таблицата.

Легия има 27 точки от 15 мача и при победа ще се изравни по точки с Пиаст, но ще остане зад него заради по-малкия брой спечелени срещи към този момент. Висла Краков е пета с 26 точки, след като завърши 1:1 с Мотор Люблин. ГКС Катовице също е с 24 точки след убедителното 3:0 срещу Шльонск.

Битката в дъното остава отворена

Последният мач в неделя е Ягелония Бялисток – Радомяк Радом от 20:15 часа. Ягелония има 21 точки и може да се доближи до местата за европейските турнири, докато Радомяк е 16-и с 15 точки.

Видзев Лодз се измъкна от зоната на изпадащите след победата с 2:0 над Заглембе Любин. Тимът е 12-и със 17 точки. Под него са Краковия, Раков, Висла Плоцк и Радомяк с по 15 точки, Шльонск с 13 и Вечиста с 11. Кръгът ще приключи в понеделник с Корона Келце – Краковия, което дава възможност на домакините да увеличат аванса си над опасната зона.

Източници: sport.pl, sport.tvp.pl, dns1.radioszczecin.pl