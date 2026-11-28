Черно море приема Ботев Пловдив в последния съботен двубой от 16-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Тича“ във Варна започва в 17:45 часа и ще бъде излъчена по DIEMA SPORT.

Главен съдия ще бъде Мартин Марков, а негови асистенти са Костадин Тановчев и Драгомир Димитров. За системата ВАР са определени Георги Давидов и Михаел Павлов.

Разлика от 10 точки между двата отбора

Ботев Пловдив влиза в мача от петото място с 24 точки след 15 срещи. Черно море е девети с 14 точки. Пловдивчани имат седем победи, три равенства и пет загуби, докато варненци са с три успеха, пет равенства и седем поражения.

Домакините са без победа в последните си два шампионатни мача. Черно море завърши 0:0 със Славия, а след това направи същия резултат и срещу Спартак Варна в градското дерби. Преди тези срещи тимът на Илиан Илиев спечели с 1:0 срещу Ботев Враца и с 2:0 срещу Септември.

Ботев Пловдив също идва след равенство, но при по-резултатен мач. „Канарчетата“ завършиха 3:3 с ЦСКА, след като водеха с два гола на почивката, допуснаха обрат, а след това стигнаха до изравняване.

Балтанов води Ботев след промяната на треньорския пост

Двубоят във Варна ще бъде първи за Ботев след раздялата със Станислав Генчев. До назначаването на постоянен старши треньор представителният състав е поверен на Лъчезар Балтанов, който проведе последната тренировка преди гостуването.

Самуил Цонов, който отбеляза два гола срещу ЦСКА, е под въпрос заради проблем с коляното. Извън състава са трайно контузените Тодор Неделев, Уилямс Чимези и Карлос Алгара.

Черно море ще бъде без шестима футболисти, отпаднали от групата за срещата. Сред тях са Дамян Христов, Жоао Бандаро, Алекс Тодоров, Петър Андреев, Йоргос Понтику и Хорхе Падиля.

Ботев спечели първия мач през сезона

Първата среща между двата отбора през този сезон се игра на 1 август в Пловдив и завърши с победа на Ботев с 1:0. През май Черно море спечели домакинството си срещу пловдивчани с 2:0. След онзи мач Лъчезар Балтанов заяви: „Много съм доволен, защото знам къде бяхме в началото на сезона.“

Привържениците на Ботев Пловдив ще могат да влязат в гостуващия сектор срещу 8 евро. Билетите се продават онлайн и на касите пред сектора на стадион „Тича“.

Източници: novsport.com, 24chasa.bg, sportal.bg