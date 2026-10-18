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Валенсия остава в зоната на изпадащите след равенство

Валенсия остава в зоната на изпадащите след равенство

18 Октомври, 2026 09:30 329 0

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  • ла лига-
  • футбол

"Прилепите" и Атлетик (Билбао) не намериха пътя към гола

Валенсия остава в зоната на изпадащите след равенство - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Валенсия и Атлетик Билбао завършиха наравно 0:0 на "Местая" в двубой от деветия кръг на испанската Ла Лига.

През първото полувреме само Инаки Улиямс съумя да отправи точен удар, но намесата на Столе Димитриевски запази резултата на таблото. След почивката Валенсия повиши агресията си във всички зони на терена и започна да създава проблеми на Атлетик. В 51-вата минута Арно Данжума шутира неточно от удобна позиция, а в 58-ата играч на гостите блокира опасен изстрел на появилия се от пейката Давид Оторби.

Най-добрият шанс за "лос че" дойде в 70-ата минута. Тогава хубава комбинация изведе Хави Гера отляво в наказателното поле, но Унай Симон реагира блестящо и предотврати сигурен гол. Домакините продължиха да са по-настоятелни, но така и не съумяха да стигнат до попадение.

За Атлетик Билбао това беше трето поредно равенство. Отборът заема 9-о място в подреждането с 9 точки. Домакините остават в опасната зона на предпоследна позиция с 6 пункта


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