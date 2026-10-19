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Четири елитни отбора бяха елиминирани от Купата на Португалия

Четири елитни отбора бяха елиминирани от Купата на Португалия

19 Октомври, 2026 06:45 524 0

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Третодивизионният Санта Клара на два пъти повеждаше при визитата си на Мафра, но домакините успяваха да изравнят

Четири елитни отбора бяха елиминирани от Купата на Португалия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Четири първодивизионни отбора бяха елиминирани в мачовете от 1/32-финалите в турнира за Купата на Португалия. От надпреварата отпаднаха Санта Клара, Академико (Визеу), Фамаликао и Алверка.

Третодивизионният Санта Клара на два пъти повеждаше при визитата си на Мафра, но домакините успяваха да изравнят. В края на първото продължение Мафра вкара нов гол и се наложи с 3:2.

Академико (Визеу) се провали срещу нискоразредния Фатима и загуби с 0:1, а Алверка отпадна след продължения срещу Тондела. В редовното време резултатът беше 0:0, след което домакините вкараха два гола, а Алверка пропусна дузпа. Фамаликао пък отстъпи с 0:1 на Паредес.

За 1/16-финалите се класираха още Витория (Сернаше), Маритимо, Лузитания, Олянензе, Ещорил, Фелгейраш и Каса Пиа.


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