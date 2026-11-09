Пабло Мафео избухна срещу интервютата на полувремето

Защитникът на Валенсия Пабло Мафео остро разкритикува задължителните телевизионни интервюта на полувремето след загубата с 0:3 от Реал Мадрид в Ла Лига. Испанецът беше избран за кратък разговор с DAZN, след като гостите вече водеха с 2:0 на „Местая“.

Мафео получи жълт картон за нарушение срещу Килиан Мбапе, а Реал Мадрид поведе с гол на Федерико Валверде в 28-ата минута. Арда Гюлер удвои шест минути по-късно. Мбапе оформи крайния резултат в 75-ата минута.

„Хич не искам да давам интервюта. Това са пълни глупости. Няма никакъв смисъл от това интервю. Играем футбол, по средата на мач сме. Свирят ни несъществуващи фалове. При първия им гол нямаше никакво нарушение. Това не е честно“, заяви Мафео.

Десният бек оспори отсъждането, довело до първото попадение на Реал Мадрид, и почти веднага прекрати разговора, насочвайки се към съблекалнята. След края на срещата той се е извинил на репортера за поведението си.

Ла Лига разшири телевизионния достъп до мачовете през сезон 2023/24. В пакета влизат интервюта с футболисти след първото полувреме, допълнителни разговори и достъп до моменти около съблекалните. За клубовете беше заделен фонд от 130 милиона евро от приходите от централизираното продаване на телевизионните права.

Реал Мадрид се противопостави на инициативата и отказа да участва в част от предвидените дейности. Публикации по темата посочват, че клубът се отказва от около 13,5 милиона евро от съответния фонд, а не че плаща отделна глоба.

Случаят с Мафео отново постави въпроса доколко играчите трябва да изпълняват телевизионни ангажименти в момент, когато мачът още не е приключил. В конкретната среща Валенсия не успя да промени резултата след почивката и загуби с 0:3.