Фабрегас призна превъзходството на Интер: Те са на по-високо ниво, трябва да го приемем

Сеск Фабрегас призна, че Интер е бил по-добрият отбор при поражението на Комо с 0-2. Наставникът на гостите не скри разочарованието си, но подчерта, че разликата в класата между двата състава е била видима.

„Интер показа, че е на по-високо ниво. Трябва да го приемем и да продължим напред. Не започнахме добре, допуснахме грешки при подаванията и загубихме увереност. Те бяха по-добри от нас физически и като структура на играта. Поздравявам ги“, заяви Фабрегас пред “Sky Sport”.

Испанецът допусна, че натоварената програма също може да е оказала влияние. За Комо това е бил деветият мач в рамките на едва 26 дни. Той обаче отказа да използва умората като оправдание.

„Възможно е да има натрупана умора, но ние сме в процес на изграждане на нещо ново. Дори не сме си представяли, че ще постигнем толкова много на този етап. Днес не е моментът да критикуваме когото и да било“, добави треньорът.

Фабрегас призова за търпение и подкрепа към футболистите си, като подчерта, че поражението не трябва да заличава постигнатото до момента.

„Не е ден, в който трябва да обвиняваме някого. Трябва да благодарим на играчите за това, което правят, и да продължим напред без оправдания“, завърши испанецът.