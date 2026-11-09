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Кими Антонели остана пети, но Мерцедес спечели титлата

Кими Антонели остана пети, но Мерцедес спечели титлата

9 Ноември, 2026 13:40 729 0

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  • гран при на сао пауло

Италианецът загуби лидерството в Сао Пауло след проблеми със сцеплението, но отпразнува успеха на тима при конструкторите

Кими Антонели остана пети, но Мерцедес спечели титлата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кими Антонели завърши пети в Гран при на Сао Пауло, но Мерцедес си осигури титлата при конструкторите във Формула 1. Италианецът стартира от втора позиция, изпревари Ландо Норис в началото, но загуби лидерството, след като гумите му не осигуриха достатъчно сцепление и той излезе от пистата на първия завой. Норис спечели състезанието, а Антонели остана извън подиума.

„Изключително съм разочарован от състезанието, но ще го оставя настрана, защото днес е страхотен ден за отбора. Те всички го заслужават, това е невероятна група хора“, заяви Антонели след финала.

До него в челната петица завърши и съотборникът му Джордж Ръсел, който финишира четвърти. Събраният актив беше достатъчен на Мерцедес да спечели деветата си титла при конструкторите и първата от 2021 г. насам. Тимът завърши с двоен успех в шампионатите за първи път след 2020 г.

Новият световен шампион при пилотите посочи, че успехът принадлежи не само на хората, които работят по пистите, но и на специалистите в базите на Мерцедес в Бракли и Бриксуърт.

„Много съм благодарен, че съм част от тази група, защото точно те ми помогнаха да постигна тази моя мечта. Много се радвам за тях“, каза италианецът.

Антонели спечели титлата при пилотите седмица по-рано в Мексико Сити. В Сао Пауло той не успя да добави нова победа, но резултатът му помогна на Мерцедес да приключи битката при конструкторите.

До края на сезона във Формула 1 остават три старта. Първият е в Лас Вегас между 19 и 21 ноември, следван от Гран при на Катар между 27 и 29 ноември. Шампионатът завършва с надпреварата в Абу Даби между 4 и 6 декември.

„Наистина искам да завърша силно и се надявам да спечеля още няколко състезания, за да приключа сезона възходящо“, заяви Антонели. Той добави, че целта на Мерцедес е да запази набраната инерция и през 2027 г.


Бразилия
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