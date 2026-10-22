Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сеск Фабрегас разкри защо Комо намали темпото срещу Манчестър Юнайтед: „Вината беше моя“

Сеск Фабрегас разкри защо Комо намали темпото срещу Манчестър Юнайтед: „Вината беше моя“

22 Октомври, 2026 12:29 732 0

  • комо-
  • манчестър юнайтед-
  • сеск фабрегас-
  • майкъл карик-
  • шампионска лига

Наставникът разкри, че е поискал от играчите си да спрат да преследват съперника с обичайната интензивност

Сеск Фабрегас разкри защо Комо намали темпото срещу Манчестър Юнайтед: „Вината беше моя“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас пое отговорността за допуснатия гол в края на двубоя срещу Манчестър Юнайтед, след като призна, че лично е наредил на своите футболисти да намалят интензивността при убедителна преднина от 4:0.

Италианският тим записа исторически успех, разгромявайки английския гранд с 4:1 в сряда вечер в Шампионската лига. Победата се превърна в една от най-запомнящите се вечери за Комо, докато поражението задълбочи проблемите на „червените дяволи“ и постави под сериозен натиск мениджъра Майкъл Карик.

Въпреки огромното си предимство домакините позволиха на Манчестър Юнайтед да стигне до почетно попадение чрез Джошуа Зиркзее в заключителните минути. След срещата Фабрегас обясни, че решението му е било продиктувано от желанието да запази силите на отбора за следващите предизвикателства.

„Съжалявам за последните 10 минути, защото аз бях този, който каза на отбора да намали темпото. Предстои ни друг мач, а при 4:0 можехме малко да контролираме нещата“, заяви испанският специалист пред DAZN.

Наставникът разкри, че е поискал от играчите си да спрат да преследват съперника с обичайната интензивност и да заемат по-компактни позиции в средата на терена. Впоследствие обаче той е останал недоволен от ефекта на тази инструкция, тъй като Комо е отстъпил инициативата и е позволил на гостите да стигнат до гол.

„Казах на футболистите да спрат да тичат и да стоят в средата на терена – нещо, за което сега съжалявам, тъй като винаги съм първият, който ги насърчава да се борят докрай. От гола им ме заболя, защото намалихме интензивността и свалихме защитния си блок, но вината беше моя“, добави Фабрегас.

Въпреки късното попадение на английския тим, победата с 4:1 остава категорична и носи огромно самочувствие на Комо. Признанието на Фабрегас показва, че дори при толкова убедителен резултат испанецът държи на дисциплината и високото темпо до последния съдийски сигнал.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове