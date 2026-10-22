Сеск Фабрегас разкри защо Комо намали темпото срещу Манчестър Юнайтед: „Вината беше моя“

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас пое отговорността за допуснатия гол в края на двубоя срещу Манчестър Юнайтед, след като призна, че лично е наредил на своите футболисти да намалят интензивността при убедителна преднина от 4:0.

Италианският тим записа исторически успех, разгромявайки английския гранд с 4:1 в сряда вечер в Шампионската лига. Победата се превърна в една от най-запомнящите се вечери за Комо, докато поражението задълбочи проблемите на „червените дяволи“ и постави под сериозен натиск мениджъра Майкъл Карик.

Въпреки огромното си предимство домакините позволиха на Манчестър Юнайтед да стигне до почетно попадение чрез Джошуа Зиркзее в заключителните минути. След срещата Фабрегас обясни, че решението му е било продиктувано от желанието да запази силите на отбора за следващите предизвикателства.

„Съжалявам за последните 10 минути, защото аз бях този, който каза на отбора да намали темпото. Предстои ни друг мач, а при 4:0 можехме малко да контролираме нещата“, заяви испанският специалист пред DAZN.

Наставникът разкри, че е поискал от играчите си да спрат да преследват съперника с обичайната интензивност и да заемат по-компактни позиции в средата на терена. Впоследствие обаче той е останал недоволен от ефекта на тази инструкция, тъй като Комо е отстъпил инициативата и е позволил на гостите да стигнат до гол.

„Казах на футболистите да спрат да тичат и да стоят в средата на терена – нещо, за което сега съжалявам, тъй като винаги съм първият, който ги насърчава да се борят докрай. От гола им ме заболя, защото намалихме интензивността и свалихме защитния си блок, но вината беше моя“, добави Фабрегас.

Въпреки късното попадение на английския тим, победата с 4:1 остава категорична и носи огромно самочувствие на Комо. Признанието на Фабрегас показва, че дори при толкова убедителен резултат испанецът държи на дисциплината и високото темпо до последния съдийски сигнал.