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Двамата титулярни централни защитници на Левски сред отличниците в Лига Европа

Двамата титулярни централни защитници на Левски сред отличниците в Лига Европа

23 Октомври, 2026 13:29 511 0

  • левски-
  • кристиан димитров-
  • кристиан макун-
  • футбол

Капитанът на "сините" има цели 24 отнети топки в трите мача до момента на Левски в Лига Европа

Двамата титулярни централни защитници на Левски сред отличниците в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двамата титулярни централни защитници на Левски - Кристиан Димитров и Кристиан Макун, са сред лидерите в индивидуалните класации на Лига Европа.

Капитанът на "сините" има цели 24 отнети топки в трите мача до момента на Левски в Лига Европа. По този показател той е осми в турнира, а лидер е Неяшмич от НЕК Ниймеген.

Кристиан Макун пък е сред най-добрите подавачи в турнира. Той е направил 189 подавания, 169 от които са били точни. Венецуелецът е 18-и в Лига Европа по този показател.


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