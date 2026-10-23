Двамата титулярни централни защитници на Левски сред отличниците в Лига Европа

Двамата титулярни централни защитници на Левски - Кристиан Димитров и Кристиан Макун, са сред лидерите в индивидуалните класации на Лига Европа.

Капитанът на "сините" има цели 24 отнети топки в трите мача до момента на Левски в Лига Европа. По този показател той е осми в турнира, а лидер е Неяшмич от НЕК Ниймеген.

Кристиан Макун пък е сред най-добрите подавачи в турнира. Той е направил 189 подавания, 169 от които са били точни. Венецуелецът е 18-и в Лига Европа по този показател.