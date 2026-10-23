Тръмп нападна остро Леброн Джеймс заради поведението му по време на химна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към баскетболната звезда Леброн Джеймс заради поведението му по време на изпълнението на американския национален химн преди двубоя между Филаделфия 76ърс и Кливланд Кавалиърс.

Джеймс привлече вниманието, след като бе забелязан да прави движения, наподобяващи голф замах, докато звучеше химнът. Действията му предизвикаха реакция от страна на американския президент, който изрази недоволството си в социалните мрежи.

Тръмп обвини звездата на НБА в неуважение към Съединените щати и призова за публично извинение към американските военнослужещи и герои, загинали в служба на страната.

„По време на изпълнението на нашия национален химн Леброн Джеймс проявява неуважение към родината ни! Още от самото начало твърдях, че той за нищо не става и е пълен позор. Леброн Джеймс трябва да се извини на всички велики американски воини и герои, загинали в името на американското знаме и на всичко, което страната ни олицетворява!“, заяви Тръмп.

Случаят отново постави баскетболиста в центъра на общественото внимание, този път заради поведението му преди мач, а не заради изявите му на паркета.