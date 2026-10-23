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Тръмп нападна остро Леброн Джеймс заради поведението му по време на химна

Тръмп нападна остро Леброн Джеймс заради поведението му по време на химна

23 Октомври, 2026 16:32 1 008 7

  • доналд тръмп-
  • леброн джеймс-
  • нба-
  • баскетбол-
  • сащ-
  • филаделфия 76ърс-
  • кливланд кавалиърс

Случаят отново постави баскетболиста в центъра на общественото внимание

Тръмп нападна остро Леброн Джеймс заради поведението му по време на химна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към баскетболната звезда Леброн Джеймс заради поведението му по време на изпълнението на американския национален химн преди двубоя между Филаделфия 76ърс и Кливланд Кавалиърс.

Джеймс привлече вниманието, след като бе забелязан да прави движения, наподобяващи голф замах, докато звучеше химнът. Действията му предизвикаха реакция от страна на американския президент, който изрази недоволството си в социалните мрежи.

Тръмп обвини звездата на НБА в неуважение към Съединените щати и призова за публично извинение към американските военнослужещи и герои, загинали в служба на страната.

„По време на изпълнението на нашия национален химн Леброн Джеймс проявява неуважение към родината ни! Още от самото начало твърдях, че той за нищо не става и е пълен позор. Леброн Джеймс трябва да се извини на всички велики американски воини и герои, загинали в името на американското знаме и на всичко, което страната ни олицетворява!“, заяви Тръмп.

Случаят отново постави баскетболиста в центъра на общественото внимание, този път заради поведението му преди мач, а не заради изявите му на паркета.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Я ДА МУ ПРАЩА ДАНЪЧНИТЕ

    13 1 Отговор
    ТЕ ША ГО НАРЕДЯТ....

    16:35 23.10.2026

  • 3 Прав е Тръмп

    11 5 Отговор
    Знамето е свещено. Аз ако бях на мястото на Тръмп, бих го вкарал в някой пандиз без никакви екстри да поседи известно време.

    Коментиран от #6

    16:36 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Я ве

    2 2 Отговор
    Голям американски праз! Бай Дончо му произвеждал герои, а тоя не ги уважавал видиш ли😉

    16:46 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Познавач

    3 0 Отговор
    Вероятно голф размаха се отнася за живеещия в Белия дом.., който е голям голфер и знае за кого се отнася.

    17:06 23.10.2026

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