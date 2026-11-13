Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в петък (13 ноември)

Спортът по ТВ в петък (13 ноември)

13 Ноември, 2026 07:43 236 0

  • спорт по телевизията-
  • телевизионна програма-
  • олимпийски игри-
  • футбол-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в петък (13 ноември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

15.30 Силови спортове: Световен шампионат по силов екипиран трибой, Истанбул Евроспорт 2

18.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

19.00 Молдова – Казахстан Диема спорт 3

19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Болоня МАХ Спорт 3

16.00 Младежки олимпийски игри, закриване БНТ 3

21.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, втори ден Евроспорт 2

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Барселона МАХ Спорт 2

21.45 България – Исландия МАХ One

21.45 Словения – Швейцария Диема спорт

21.45 Нидерландия – Гърция Диема спорт 2

21.45 Сърбия – Германия Диема спорт 3


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове