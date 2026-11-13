Спортът по ТВ в петък (13 ноември)

Ялчън след поражението от Белгия: Загубихме в детайлите, трябва да помагат на Гюлер

Белгия победи Турция с 2:1 в Измир и нанесе пета поредна загуба на домакините в група А1 на Лигата на нациите. Мачът беше дебют за Серген Ялчън като с ...