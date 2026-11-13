Спортът по ТВ в петък (13 ноември)

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1
15.30 Силови спортове: Световен шампионат по силов екипиран трибой, Истанбул Евроспорт 2
18.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1
19.00 Молдова – Казахстан Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Болоня МАХ Спорт 3
16.00 Младежки олимпийски игри, закриване БНТ 3
21.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, втори ден Евроспорт 2
21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Барселона МАХ Спорт 2
21.45 България – Исландия МАХ One
21.45 Словения – Швейцария Диема спорт
21.45 Нидерландия – Гърция Диема спорт 2
21.45 Сърбия – Германия Диема спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА