Внукът на Иди Амин отново бе дисквалифициран в бокса

Внукът на бившия угандийски президент Иди Амин – Азиз Абдул, известен с прякора „Ринго“, беше дисквалифициран от финала в категория до 90 килограма на Африканското първенство по бокс в Найроби. Угандиецът нанесе удар след сигнала за край на рунда срещу египтянина Мохамед Хосен и беше отстранен от двубоя, съобщи Ройтерс.

Абдул се отдръпнал от клинча, когато прозвучал гонгът, след което ударил Хосен в задната част на главата, докато египтянинът се обръщал. Последвали напрегнати сцени около ринга, в които били въвлечени представители на щаба на Хосен. Абдул вече бил напуснал ринга, когато ръката на египтянина била вдигната в знак на победа.

Първоначално Абдул получил сребърния медал, но по-късно бил лишен и от него заради дисквалификацията. Хосен е обявен за победител във финала и е получил златото.

Това е втори подобен случай с 25-годишния боксьор през 2026 г. През юли Абдул беше дисквалифициран още в началото на турнира по бокс на Игрите на Британската общност в Глазгоу заради удар с глава срещу англичанина Дамар Томас.

След онзи двубой Абдул обвини съдиите в пристрастност и заяви, че иска да стане „новият крал на Шотландия“ – препратка към титла, която дядо му Иди Амин си е приписвал. Тогава Томас продължи напред в турнира.

Иди Амин беше президент на Уганда от 1971 до 1979 г. Управлението му е свързвано с убийството на стотици хиляди души и с експулсирането на азиатското население от страната.