Дионтей Уайлдър и Джей Опетайа ще се бият в Кардиф

Дионтей Уайлдър ще се изправи срещу непобедения австралиец Джей Опетайа в един от основните двубои на галавечерта с участието на Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Боксовото шоу ще се проведе на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф, а сблъсъкът между Уайлдър и Опетайа вече е определен за съвместно главно събитие.

41-годишният Уайлдър е бивш световен шампион на Световния боксов съвет в тежка категория. Американецът има 45 победи, 4 загуби и 1 равенство, като 43 от успехите му са дошли с нокаут или технически нокаут. Последният му мач беше през април, когато надделя над Дерек Чисора с неединодушно съдийско решение.

За Опетайа това ще бъде първи професионален двубой в тежка категория. 31-годишният австралиец досега се състезаваше в полутежка категория, където спечели вакантната „регулярна“ световна титла на Световната боксова асоциация. През септември той защити позицията си срещу Ноел Микаелиан, когото победи с технически нокаут. Опетайа е непобеден с 31 успеха от 31 мача, 24 от които с нокаут или технически нокаут.

„Съвместното главно събитие е официално определено. Тези двама боксьори имат общо 67 нокаута. Не искате да пропуснете този мач“, обяви Дана Уайт, цитиран от BoxingScene. Общият брой е формиран от 43-те нокаута на Уайлдър и 24-те на Опетайа.

Мачът ще събере на една сцена бивш шампион в тежка категория и действащ лидер в полутежката категория, който предприема преход към по-горната дивизия. За Опетайа това ще бъде първи тест срещу съперник от най-тежката категория, докато Уайлдър ще се завърне на голямата сцена след победата си над Чисора.

В основния двубой на вечерта Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се срещнат в изцяло британски сблъсък в тежка категория. Останалата част от програмата все още не е обявена изцяло.