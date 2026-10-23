Елена Рибакина се класира за полуфиналите в Нинбо

Елена Рибакина се класира за полуфиналите на турнира WTA 500 в Нинбо след трудна победа над полската квалификантка Катажина Кава с 6:1, 3:6, 6:1. Срещата продължи 1 час и 45 минути, а водачката в световната ранглиста продължава защитата на титлата си от миналата година.

Кава, която заема 128-о място в ранглистата, започна мача неубедително и загуби първия сет за 31 минути. Във втората част обаче полякинята се възползва от колебанията на Рибакина, проби подаването ѝ три пъти и изравни резултата. В решаващия сет казахстанката отново пое инициативата и приключи двубоя с убедителното 6:1.

„Труден мач беше. В първия сет сервисът ми работеше добре, но във втория намалих нивото. Не влагаше достатъчно енергия в подаването, допускаше грешки и твърде много двойни грешки. Тя също игра отлично в този момент“, каза Рибакина след срещата.

За място на финала Рибакина ще играе срещу шестата поставена Диана Шнайдер. Рускинята победи американката Ива Йович с 6:3, 4:6, 6:1 и отново достигна до последните четири в Нинбо. Шнайдер беше финалистка в турнира през 2023 г.

Рибакина е защитаващата титлата си шампионка, след като през 2025 г. спечели финала в Нинбо срещу Екатерина Александрова. Настоящото издание се провежда на твърди кортове от 19 до 25 октомври, а полуфиналите са насрочени за 24 октомври.

В другия полуфинал ще се срещнат канадката Лейла Фернандес и чехкинята Мари Боузкова. Фернандес отстрани Екатерина Александрова с 4:6, 6:2, 6:1, а Боузкова победи сънародничката си Сара Бейлек с 6:3, 6:4.