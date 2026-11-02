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Елизара Янева стигна рекордно 138-о място в WTA

Елизара Янева стигна рекордно 138-о място в WTA

2 Ноември, 2026 09:57 535 1

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Българката се изкачва до най-доброто класиране в кариерата си, а още две българки бележат движение в ранглистата

Елизара Янева стигна рекордно 138-о място в WTA - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Елизара Янева достигна рекордното за кариерата си 138-о място в актуалната WTA live ранглиста. 19-годишната българка се изкачва с една позиция, показва публикуваната от „Фокус“ информация за новото издание на класацията.

При проверката на актуалните данни се вижда разлика между live подреждането и официалната седмична ранглиста. В live класацията Янева е 138-а, докато в официалното издание е посочена на 139-а позиция. И в двата случая става дума за най-доброто класиране в кариерата ѝ. Росица Денчева отстъпва с три места до 198-ата позиция според информацията на „Фокус“. Лидия Енчева записва по-съществено изкачване, като напредва с 10 места до №314.

Така три български тенисистки са сред водещите 314 състезателки в света. Янева остава най-високо класираната от тях, следвана от Денчева и Енчева. Елена Рибакина от Казахстан запазва първото място в световната ранглиста. След нея са Арина Сабаленка от Беларус и Мира Андреева от Русия.

В актуалното подреждане Джесика Пегула е четвърта, а Коко Гоф е пета. Осма е Ига Швьонтек, следвана от Линда Носкова на девета позиция.


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  • 1 не че нещо ама

    0 0 Отговор
    разбирам да е на 38-мо та да се кефите

    10:26 02.11.2026

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