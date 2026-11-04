Андреева срещу Сабаленка и Свитолина на финалния турнир на WTA

Мира Андреева ще има сериозни изпитания още в груповата фаза на финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA). Рускинята попадна в една група с втората в световната ранглиста Арина Сабаленка, украинката Елина Свитолина и чехкинята Каролина Мухова. Това стана ясно след изтеглянето на жребия за надпреварата.

В другата група са събрани водачката в световната ранглиста Елена Рибакина от Казахстан, която ще защитава спечелената през 2025 година титла, чехкинята Линда Носкова и американките Коко Гоф и Джесика Пегула.

Регламентът предвижда първите две състезателки от всяка група да продължат към полуфиналите. В турнира на единично участват осемте тенисистки, натрупали най-много точки през сезона.

Финалите на WTA ще се проведат между 8 и 15 ноември на твърдите кортове в Индиан Уелс, САЩ. Наградният фонд на състезанието възлиза на 15,5 милиона долара.

Миналата година Рибакина триумфира в турнира, след като победи Сабаленка във финалния двубой. Казахстанката очаква с нетърпение новото предизвикателство и подчерта, че условията тази година ще бъдат различни.

За първи път от 2023 година насам, когато надпреварата се проведе в Канкун, финалният турнир на WTA ще бъде организиран на открито.

Мачовете в груповата фаза ще започнат в неделя. Рибакина ще открие участието си с двубой срещу Носкова, а след това Коко Гоф ще се изправи срещу Джесика Пегула. Съперничеството между двете американки е напълно равностойно – до момента те имат по шест победи. Гоф спечели последната им среща, която се състоя през август в Синсинати.

В другата група програмата започва в понеделник с мача между Сабаленка и Мухова, след който Андреева ще премери сили със Свитолина.

Надпреварата ще се проведе на кортовете, които приемат ежегодния турнир BNP Paribas Open през март. Финалите бяха преместени от Саудитска Арабия в Южна Калифорния заради опасения, свързани със сигурността и регионалната обстановка на фона на войната с Иран.