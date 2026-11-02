Новини
Спорт »
Тенис »
Изабелла Шиникова започна с разгромна победа турнира в Луанда

Изабелла Шиникова започна с разгромна победа турнира в Луанда

2 Ноември, 2026 15:49 393 0

  • изабелла шиникова-
  • тенис-
  • луанда-
  • ангола-
  • дюн весо-
  • кристина кройтор-
  • линда климовицова-
  • джина фейстел-
  • wta-
  • български тенис

Съперничката й взе само един гейм!

Изабелла Шиникова започна с разгромна победа турнира в Луанда - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова стартира по впечатляващ начин участието си в индивидуалната надпревара на турнира по тенис на твърда настилка в Луанда, Ангола. Българската състезателка не остави никакви шансове на своята първа съперничка и се нуждаеше от по-малко от час, за да си осигури място във втория кръг.

35-годишната Шиникова се наложи убедително над французойката Дюн Весо с 6:0, 6:1, демонстрирайки сериозно превъзходство през целия двубой.

В следващата фаза българката ще очаква победителката от срещата между поставената под №7 в основната схема Линда Климовицова и нейната сънародничка Джина Фейстел. И двете тенисистки представляват Полша.

С успеха си Шиникова си осигури 15 точки за световната ранглиста. В момента българката заема 438-ото място в класацията.

Освен в индивидуалната надпревара родната тенисистка ще се включи и в турнира на двойки. Нейна партньорка е рускинята Кристина Кройтор, а двете ще започнат участието си с двубой срещу германския тандем Лаура Бонер и Франциска Шидат.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове