Изабелла Шиникова започна с разгромна победа турнира в Луанда

Изабелла Шиникова стартира по впечатляващ начин участието си в индивидуалната надпревара на турнира по тенис на твърда настилка в Луанда, Ангола. Българската състезателка не остави никакви шансове на своята първа съперничка и се нуждаеше от по-малко от час, за да си осигури място във втория кръг.

35-годишната Шиникова се наложи убедително над французойката Дюн Весо с 6:0, 6:1, демонстрирайки сериозно превъзходство през целия двубой.

В следващата фаза българката ще очаква победителката от срещата между поставената под №7 в основната схема Линда Климовицова и нейната сънародничка Джина Фейстел. И двете тенисистки представляват Полша.

С успеха си Шиникова си осигури 15 точки за световната ранглиста. В момента българката заема 438-ото място в класацията.

Освен в индивидуалната надпревара родната тенисистка ще се включи и в турнира на двойки. Нейна партньорка е рускинята Кристина Кройтор, а двете ще започнат участието си с двубой срещу германския тандем Лаура Бонер и Франциска Шидат.