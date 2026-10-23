Спортната журналистка Кристина Томич за пореден път привлече погледите

Бурното баскетболно Вечно дерби на Сърбия от 7-ия кръг на Евролигата предложи на феновете зрелище, което ще се помни дълго. В истински трилър, решен в последните секунди след продължение, Партизан триумфира с 85:82 над вечния си съперник Цървена звезда.

Напрежението обаче не остана само на паркета. Събитията по трибуните оставиха горчив привкус, след като враждата между агитките ескалира до шокиращи физически сблъсъци, хвърляне на факли и масирано използване на пиротехника, което наложи краткотрайни намеси на силите за сигурност.

Блясък край паркета: Кристина Томич отново под светлините на прожекторите

На фона на цялата драма край терена, журналистката на Arena Sport Кристина Томич, която отговаряше за експресните интервюта с играчите и треньорите на полувремето и след фанфарите за край на мача, за пореден път привлече вниманието към себе си.

За сръбското класико Томич бе заложила на атрактивна прическа и елегантна визия, превръщайки се в една от най-обсъжданите теми в сръбските медии и социалните мрежи след края на сблъсъка.

Въпреки грозните сцени по трибуните, Партизан изтръгна изключително ценна победа в Евролигата, а емоциите от Белград за пореден път доказаха защо това е най-горещото съперничество на Стария континент.