Корупция или заговор? Скандалът, който разтърси Барселона и Реал

УЕФА разглежда нови документи по случая „Негрейра“, предадени от Реал Мадрид. Европейската футболна централа потвърди, че е получила „значителен обем документи“, свързани с продължаващата проверка срещу Барселона за плащания към Хосе Мария Енрикес Негрейра, бивш заместник-председател на Техническия комитет на съдиите към Испанската футболна федерация.

Материалите ще бъдат оценени от инспекторите по етика и дисциплина на УЕФА в рамките на съществуващото производство. Централата не обяви дали документите съдържат нови доказателства или какви евентуални действия може да последват.

Барселона отрече да е започнала нова процедура. „УЕФА не е откривала ново производство срещу Барселона. Процедурата започна през 2023 г. и никога не е била прекратявана“, заяви клубът. Оттам допълниха, че разследването на УЕФА зависи от изхода на наказателното дело в Испания.

Делото в Испания остава открито

Испанското производство се отнася до плащания от Барселона към дружества, свързани с Негрейра и неговия син Хавиер. Според обвинителната версия сумата за периода 2001–2018 г. надхвърля 7,3 милиона евро. Негрейра е заемал ръководната си позиция в съдийската комисия до 2018 г.

На 1 септември съдията по делото отхвърли искането на Реал Мадрид, подкрепено от прокуратурата, за ново шестмесечно удължаване на разследването. Производството обаче не беше прекратено, тъй като предстоят два свидетелски разпита през ноември. Сред призованите са бившият футболист и треньор на втория състав на Барселона Жерар Лопес и делегатът на отбора Антонио А.

По делото са разследвани самият клуб, бившите президенти Сандро Росел и Жозеп Мария Бартомеу, бивши ръководители, Негрейра и неговият син. Обвинението в подкуп беше отхвърлено, след като съдът прие, че Негрейра не може да бъде определен като публичен служител по испанското право. Разследването за предполагаема спортна корупция, нелоялно управление и фалшифициране на документи продължава.

Как започна спорът

Случаят излезе наяве през февруари 2023 г., когато радиопредаването „Ке ти хи хугес“ на „Кадена СЕР“ съобщи за плащания от приблизително 1,4 милиона евро към компанията ДАСНИЛ 95 в периода 2016–2018 г. Тогава Негрейра е бил заместник-председател на съдийската комисия.

Барселона заяви, че е използвала външен консултант за видеодоклади за млади футболисти и технически анализи на съдийството. Бившият президент Жозеп Мария Бартомеу посочи, че плащанията са започнали най-късно през 2003 г. и са прекратени през юни 2018 г., когато Негрейра напуска комисията.

Настоящият президент Жоан Лапорта отхвърли твърденията за купуване на съдии. „Невярно и абсурдно е да се мисли, че сме плащали на съдия“, заяви той. Бившият президент Бартомеу твърди, че именно синът на Негрейра е изготвял съдийските доклади.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас определи отношенията като очевиден конфликт на интереси, но заяви, че спортни санкции не могат да бъдат наложени заради изтеклата тригодишна давност. „Наказателната юрисдикция е друг въпрос“, каза Тебас, като остави решението за евентуални последици на прокуратурата и съда.

Следващият важен етап по испанското дело са свидетелските разпити през ноември. Паралелно с това УЕФА ще преценява дали изпратените от Реал Мадрид материали променят картината по европейската процедура. До момента няма обявено решение за спортно наказание срещу Барселона.

Източници: goal.com, as.com, aa.com.tr