Nike подготвя голяма сделка с Майкъл Олисе, иска да го превърне в свое ново лице

Американският спортен гигант Nike е близо до сключването на спонсорско споразумение с френската звезда на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе. Ако договорът бъде финализиран, нападателят ще се превърне в първия футболист със специален официален контракт с марката за спортни обувки.

Според информация на френския вестник „L'Équipe“ през последните години Олисе е използвал футболни обувки на Nike, без да получава заплащане за това. Причината била личното му предпочитание към конкретен модел на компанията. С времето тези отношения са прераснали във възможност за официално търговско партньорство.

Интерес към привличането на френския национал са проявили и други големи марки, сред които Adidas и On. Към момента обаче Nike изглежда най-настоятелна в опитите си да постигне споразумение с футболиста.

Потенциалната сделка е важна за американската компания, която загуби Килиан Мбапе и търси нова голяма звезда, около която да изгради бъдещите си маркетингови кампании. Олисе се утвърждава като едно от най-разпознаваемите имена в европейския футбол и привлича все по-голямо внимание извън терена.

Интересът към него не се ограничава само до производителите на спортна екипировка. Компании от модната индустрия, обувния бизнес и пазара на автографи и спортни сувенири също се опитват да привлекат французина към различни рекламни и търговски партньорства.

Хора от обкръжението на Олисе обаче разкриват, че футболът остава негов основен приоритет. Крилото не желае да се ангажира с бизнес проекти, освен ако предложенията не отговарят напълно на личните му критерии. Именно затова той подхожда внимателно към многобройните възможности, които се откриват пред него.