Байерн спечели в Майнц, Кейн с две асистенции

Байерн (Мюнхен) спечели с 2:1 гостуването си на Майнц 05 в деветия кръг на Бундеслигата. Йошуа Кимих откри в 13-ата минута, Ленарт Карл удвои в 57-ата, а и двете попадения бяха подготвени от Хари Кейн. Филип Титц върна едно попадение за домакините в 90+2-рата минута, но Майнц не стигна до изравняване.

Байерн запази първото си място в класирането, което дели с Борусия (Дортмунд). Двата отбора са без загуба, а мюнхенци имат предимство по голова разлика. Майнц остана десети с 10 точки и вече е в серия от три поредни поражения.

Кейн подготви и двата гола

Кимих даде преднина на Байерн в 13-ата минута с удар от границата на наказателното поле след подаване на Кейн. В началото на второто полувреме английският нападател отново се оказа в центъра на атаката. Неговият удар беше блокиран, но топката стигна до Карл, който в 57-ата минута я изпрати в мрежата за 0:2.

„Хари Кейн е подготвил осем гола в този сезон на Бундеслигата – повече от всеки друг футболист след първите девет кръга“, отбеляза OptaFranz.

Титц оформи крайния резултат с глава в добавеното време, след като засече центриране. Преди това попадение на Жае-Сун Лий в 40-ата минута беше отменено заради засада след преглед с ВАР.

Рекорд за Нойер, но и контузия

Мануел Нойер започна срещата на 40 години и 225 дни и стана най-възрастният футболист на Байерн, играл в германския елит. Ветеранът обаче не довърши първото полувреме заради контузия и беше заменен от Йонас Урбиг. На този етап не са обявени допълнителни подробности за състоянието му.

Победата е втора поредна за Байерн като гост през седмицата след успеха с 2:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Мюнхенци продължиха и серията си от 31 последователни гостувания без загуба в Бундеслигата.

Следващият мач е срещу Кьолн

След паузата за националните отбори Байерн ще приеме Кьолн на 20 ноември в мач от десетия кръг на Бундеслигата. Майнц ще търси прекъсване на негативната си серия при гостуването на Аугсбург.

Източник: sportal.bg