Де Йонг наруши мълчанието: звездата на Барса отправи загадъчно послание към Флик

Френки де Йонг наруши мълчанието около един от най-трудните периоди в кариерата си в Барселона. Нидерландският полузащитник заяви, че разбира недоволството на феновете заради дългото му отсъствие, но подчерта, че вече се чувства готов да се върне на терена.

В интервю за Ziggo Sport, публикувано от Sport, Де Йонг коментира критиките към него и спекулациите около възстановяването му. „Винаги е било така. Повечето критики към мен и целият шум се появяват, когато отсъствам и не мога да играя футбол. И този път се случи същото, а аз напълно разбирам причините“, каза той.

Полузащитникът обърна внимание на разочарованието на част от привържениците на Барселона. Те са го гледали с екипа на Нидерландия на Световното първенство, но след това са останали без него в клубните мачове за период от три месеца.

„Разбирам феновете много добре. Те ме виждат да играя за националния отбор, но не ме виждат с отбора, който подкрепят“, заяви Де Йонг.

Той призна, че ситуацията е била неприятна и за самия него. По думите му контузията се е оказала по-сериозна от първоначалните очаквания, а около лечението са започнали да се разпространяват различни версии.

„Аз съм първият, който се дразни от тази ситуация, заедно с клуба и феновете, защото искам да играя. Но не можех, а се оказа, че контузията е по-сериозна, отколкото смятахме. След това започват да се разпространяват всякакви версии и се случват много неща“, каза нидерландецът.

Де Йонг: Чувствам се готов

Изказването му идва преди Ел Класико срещу Реал Мадрид. Де Йонг заяви, че се намира в много добра физическа форма и е готов да помогне на Барселона. Според испански медии той е получил медицинско разрешение да се завърне на 16 октомври, но все още не е записал първи мач за сезона.

Завръщането му обаче съвпада с по-сериозна конкуренция в халфовата линия след привличането на Родри. Де Йонг приема съперничеството за място в състава като допълнителна мотивация.

„Конкуренцията е изключително силна, но това я прави по-интересна за мен. Мисля, че и аз имам място в отбора и се чувствам способен да играя“, заяви той.

Нидерландецът не изключи възможността да бъде използван и на друга позиция, ако това е необходимо. В същото време посочи ясно къде се вижда най-добре: „Ако треньорът или отборът ме помолят да играя на друга позиция, винаги ще го направя. Но мисля, че всички знаят, че съм халф.“

Де Йонг не промени и голямата си цел. Шампионската лига остава трофеят, който липсва в кариерата му.

„Спечелването на Шампионската лига е нещо, което все още липсва в кариерата ми. Това е голяма цел, мечта и желание“, завърши той.

Източници: goal.com, mundodeportivo.com, as.com