Роналд Араухо е щастлив в Ливърпул: „Да играеш на „Анфийлд“ е невероятно“

Защитникът Роналд Араухо се чувства отлично в Ливърпул и е доволен от възможността да бъде част от английския гранд. Уругвайският футболист, който според предоставената информация е на „Анфийлд“ под наем от Барселона, сподели впечатленията си от новото предизвикателство.

Араухо признава, че е бил подготвен за трудностите при преминаването в различна футболна среда. Той е трябвало да се адаптира не само към новия си отбор, но и към спецификата на английския футбол.

„Да играеш на „Анфийлд“ е невероятно. Дойдох тук готов за това предизвикателство. Още от момента, в който се появи възможността да се присъединя към този велик клуб, започнах да се подготвям, за да пристигна в отлична форма и да се адаптирам към отбора и към новата лига, в която стилът на игра е напълно различен.

Това изискваше много упорита работа. Още през първите ми седмици в клуба всички работихме здраво заедно, за да достигнем необходимата форма. Благодарен съм на Ливърпул, но съм наясно, че пред мен има още много работа.

Трябва да продължа да се усъвършенствам. Това е част от характера ми – винаги да работя, да давам най-доброто от себе си и да се уча. Смятам, че все още имам много какво да науча и с какво да се развивам. Най-доброто тепърва предстои“, заяви Араухо пред официалния сайт на Ливърпул.

Уругваецът демонстрира амбиция да продължи да надгражда представянето си и да се възползва максимално от възможността да играе за един от най-големите клубове в Англия.