Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналд Араухо е щастлив в Ливърпул: „Да играеш на „Анфийлд“ е невероятно“

Роналд Араухо е щастлив в Ливърпул: „Да играеш на „Анфийлд“ е невероятно“

12 Ноември, 2026 16:54 65 1

  • роналд араухо-
  • ливърпул-
  • барселона-
  • анфийлд-
  • висша лига-
  • футбол

Футболистът признава, че е бил подготвен за трудностите при преминаването в различна футболна среда

Роналд Араухо е щастлив в Ливърпул: „Да играеш на „Анфийлд“ е невероятно“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Защитникът Роналд Араухо се чувства отлично в Ливърпул и е доволен от възможността да бъде част от английския гранд. Уругвайският футболист, който според предоставената информация е на „Анфийлд“ под наем от Барселона, сподели впечатленията си от новото предизвикателство.

Араухо признава, че е бил подготвен за трудностите при преминаването в различна футболна среда. Той е трябвало да се адаптира не само към новия си отбор, но и към спецификата на английския футбол.

„Да играеш на „Анфийлд“ е невероятно. Дойдох тук готов за това предизвикателство. Още от момента, в който се появи възможността да се присъединя към този велик клуб, започнах да се подготвям, за да пристигна в отлична форма и да се адаптирам към отбора и към новата лига, в която стилът на игра е напълно различен.

Това изискваше много упорита работа. Още през първите ми седмици в клуба всички работихме здраво заедно, за да достигнем необходимата форма. Благодарен съм на Ливърпул, но съм наясно, че пред мен има още много работа.

Трябва да продължа да се усъвършенствам. Това е част от характера ми – винаги да работя, да давам най-доброто от себе си и да се уча. Смятам, че все още имам много какво да науча и с какво да се развивам. Най-доброто тепърва предстои“, заяви Араухо пред официалния сайт на Ливърпул.

Уругваецът демонстрира амбиция да продължи да надгражда представянето си и да се възползва максимално от възможността да играе за един от най-големите клубове в Англия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове