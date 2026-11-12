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Барселона се насочи към млад талант от Твенте! Каталунците готвят нов опит за Рууд Нийстад

Барселона се насочи към млад талант от Твенте! Каталунците готвят нов опит за Рууд Нийстад

12 Ноември, 2026 18:08 70 0

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  • трансфери

Договорът му с клуба е до 2029 година

Барселона се насочи към млад талант от Твенте! Каталунците готвят нов опит за Рууд Нийстад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона отново проявява интерес към централния защитник на Твенте Рууд Нийстад и може да направи опит да го привлече още през зимния трансферен прозорец. Според информация на испанския вестник „Спорт“ каталунците не са се отказали от идеята да вземат 18-годишния футболист, след като не успяха да осъществят сделката през миналото лято.

Спортният директор на нидерландския клуб Ерик тен Хаг наскоро потвърди, че между двете страни вече са проведени първоначални разговори. Това подсказва, че интересът на Барселона е реален, макар засега да няма информация за постигнато споразумение.

Старши треньорът на каталунците Ханзи Флик планира да използва Ерик Гарсия и Жюл Кунде предимно като десни защитници. По този начин в центъра на отбраната се отваря възможност за привличането на още един футболист.

Германският специалист иска да разшири опциите си в тази зона, където в момента разполага с Пау Кубарси, Жерард Мартин и Андреас Кристенсен. Именно Нийстад е сред играчите, които попадат в трансферните планове на Барселона.

Младият нидерландец е юноша на Твенте и вече има 32 участия в елитното първенство на страната. Договорът му с клуба е до 2029 година, което поставя сериозна преговорна позиция пред ръководството на тима.

Според публикацията Твенте ще настоява за около 20 милиона евро, ако се стигне до продажба на защитника. Предстои да стане ясно дали Барселона ще предприеме конкретни действия през януари и дали двата клуба ще успеят да се разберат за трансферната сума.


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