Новини
Спорт »
Други спортове »
Москва получи домакинството на световното по вдигане на тежести през 2030 г.

Москва получи домакинството на световното по вдигане на тежести през 2030 г.

25 Октомври, 2026 16:20 973 8

  • вдигане на тежести-
  • москва-
  • световно първенство-
  • iwf-
  • хосе киньонес

Решението на Международната федерация подрежда домакинствата за четири световни първенства между 2028 и 2030 година

Москва получи домакинството на световното по вдигане на тежести през 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Москва ще бъде домакин на световното първенство по вдигане на тежести през 2030 година. Решението е взето от Изпълнителния съвет на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), който определи домакините на четири световни първенства между 2028 и 2030 година.

За първенството за мъже и жени през 2029 година е избран Ахмедабад в Индия. През 2028 година Прищина ще приеме световното първенство за юноши, а Каракас ще бъде домакин на шампионата за юниори. Следователно Ахмедабад ще бъде домакин през 2029 година, а не през 2027-а, както беше посочено в първоначално разпространената информация.

Киньонес: Всички кандидатури бяха отлични

„Всички получени заявления бяха отлични и сме уверени, че първенствата във вашите страни ще бъдат огромен успех. Нашият спорт се разраства в световен мащаб и домакинството на нашите състезания е силно желано от много държави по света“, заяви генералният секретар на IWF Хосе Киньонес.

Това ще бъде първото световно първенство по олимпийски спорт, което Русия получава като домакин от 2022 година насам, посочва РБК. Москва вече е организирала световни първенства по вдигане на тежести през 1975, 1980 и 1983 година.

Нинбо е домакин през 2026 година

Следващото световно първенство за мъже и жени е насрочено за Нинбо, Китай. Състезанието ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември 2026 година, преди шампионатите в Армения и Индия през следващите години.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кая

    11 1 Отговор
    Дълбоко вътрешно ми е разстройството

    Коментиран от #2

    16:33 25.10.2026

  • 2 Кая

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кая":

    И най-много в най горната част на тялото

    Коментиран от #7

    16:35 25.10.2026

  • 3 Лама Калушев от отвъдното

    6 1 Отговор
    Пак ше се гръмна

    16:36 25.10.2026

  • 4 Гориил

    9 2 Отговор
    Това е предпазливо начало на процес, който не може да бъде финализиран, и е възможно Русия скоро да подаде заявка за домакинство на Олимпийските игри през 2040 и 2044 г. И има близо 60-70 процента шанс тази заявка да бъде приета и одобрена. Държавите, които не изпратят своите олимпийски отбори в Русия за тези игри (поради политически причини или поради враждебност), ще бъдат дисквалифицирани.

    16:41 25.10.2026

  • 5 батвесо

    4 1 Отговор
    Зеленият след поредната доза сигурно си мечтае, че щом ще бъде в Москва, значи ще бъде в Украйна.

    16:47 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кая":

    Не е ли между големите пръсти на краката?
    Хахахах

    17:18 25.10.2026

  • 8 Урсулите:

    4 1 Отговор
    Ужас, Москва е получила домакинството на световното по вдигане на тежести през 2030 г.
    Трябва да сътворим Компромати, Санкции, Фейк новини за да предотвратим това!

    17:21 25.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове