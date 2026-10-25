Москва получи домакинството на световното по вдигане на тежести през 2030 г.

Москва ще бъде домакин на световното първенство по вдигане на тежести през 2030 година. Решението е взето от Изпълнителния съвет на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), който определи домакините на четири световни първенства между 2028 и 2030 година.

За първенството за мъже и жени през 2029 година е избран Ахмедабад в Индия. През 2028 година Прищина ще приеме световното първенство за юноши, а Каракас ще бъде домакин на шампионата за юниори. Следователно Ахмедабад ще бъде домакин през 2029 година, а не през 2027-а, както беше посочено в първоначално разпространената информация.

Киньонес: Всички кандидатури бяха отлични

„Всички получени заявления бяха отлични и сме уверени, че първенствата във вашите страни ще бъдат огромен успех. Нашият спорт се разраства в световен мащаб и домакинството на нашите състезания е силно желано от много държави по света“, заяви генералният секретар на IWF Хосе Киньонес.

Това ще бъде първото световно първенство по олимпийски спорт, което Русия получава като домакин от 2022 година насам, посочва РБК. Москва вече е организирала световни първенства по вдигане на тежести през 1975, 1980 и 1983 година.

Нинбо е домакин през 2026 година

Следващото световно първенство за мъже и жени е насрочено за Нинбо, Китай. Състезанието ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември 2026 година, преди шампионатите в Армения и Индия през следващите години.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru