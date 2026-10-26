Бивш защитник на Ливърпул посочи идеалния мениджър за Ман Юнайтед

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър е на мнение, че Унай Емери трябва да поеме Манчестър Юнайтед.

"Когато мисля за Манчестър Юнайтед, именно този треньор ми идва на ум. Смятам, че Емери е най-добрият треньор във Висшата лига. Но нещо ме притеснява. Да, резултатите му в Лига Европа са впечатляващи, но човек, постигнал такъв успех, със сигурност иска да се докаже в Шампионската лига. Той иска да спечели Шампионската лига. В Астън Вила това няма да му се случи", сподели Карагър.

"Той вече имаше не най-успешния си опит в два клуба - Пари Сен-Жермен и Арсенал. И ми се струва, че той със сигурност би искал да получи възможност да докаже своите способности в клуб-гигант. Извинете, фенове на Вила", каза Карагър.