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Уязвимостта в защитата на Барселона отново излезе наяве, алармират в Каталуния

Уязвимостта в защитата на Барселона отново излезе наяве, алармират в Каталуния

26 Октомври, 2026 14:29 351 1

  • барселона-
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  • ла лига

Изданието набляга, че проблемите в защитата и високо изнесената напред отбрана на "блаугранас" отново са оказали ключово негативно влияние

Уязвимостта в защитата на Барселона отново излезе наяве, алармират в Каталуния - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Каталунските медии и по-конкретно "Мундо Депортиво" разсъждават върху разочароващата за тях загуба на Барселона в дербито с Реал Мадрид с 1:2. Изданието набляга, че проблемите в защитата и високо изнесената напред отбрана на "блаугранас" отново са оказали ключово негативно влияние.

"Първият и най-важен урок от този сблъсък е ясен: прекомерната еуфория и самонадеяността срещу класни съперници винаги се наказват.

За капак поражението дойде след поредната ситуация, в която защитата на „блаугранас“ бе пробита чрез подаване в свободното пространство. Това не бе тайна за никого преди дербито – стилът на Ханзи Флик с изключително изнесена напред отбранителна линия оставя огромни празни пространства зад гърба на бранителите. Проблемът е, че тази уязвимост вече се превърна в устойчива тенденция, която силните отбори експлоатират безмилостно", пише "Мундо".

Изданието добавя: "По-скромните съперници също го правят, но срещу тях нападателната мощ на Барса компенсира грешките. Докато срещу Райо каталунците допуснаха подобен ранен гол, но вкараха пет, срещу Реал Мадрид попадението в тяхната сметка бе само едно", като описва и подробно как се стигна до решителния втори гол на Килиан Мбапе.

"Арда Гюлер пусна перфектен вертикален пас, Родри изпусна Камавинга между опорната зона и зоната на Балде, който от своя страна опита да догони съперника без нужната агресия и увереност след дългото отсъствие. Кубарси се опита да пресече в последния момент, но закъсня, а Камавинга с леко докосване го преодоля и върна топката към Мбапе. Нападателят бе оставен напълно непокрит, след като Кансело за пореден път загуби концентрация и забрави човека си, докато Кубарси се опитваше да спасява положението.

Тази сцена изглеждаше като дежавю. За пореден път топката преодолява пресата на Барселона и води до фатален гол – точно както в елиминациите от Шампионската лига срещу Атлетико през миналия сезон. Тогава Кубарси бе изгонен в първия мач при опит да спре пробив на Джулиано Симеоне, а в реванша Ерик получи червен картон след фал срещу откъсващия се Сьорлот след сходен дълъг пас".

"Да разчиташ изцяло на висока преса срещу защитата и подавачите на опонента работи безотказно срещу средняци. На най-високото европейско ниво обаче, когато съперникът разполага с футболисти с безупречен поглед върху играта, тези слабости биват наказани", пише още "Мундо Депортиво".

"Ако Флик е категоричен в идеите си и не желае да променя стила си, това е негов избор. Но когато голямата цел е трофеят в Шампионската лига, а отборът допуска голове в 18 поредни мача от турнира, това е изключително тревожен симптом. Реал Мадрид и Атлетико са клубове от европейския елит, независимо че мачовете са на домашната сцена. Може би е дошло време за известни тактически корекции, но задълбоченият размисъл върху баланса в защита вече е неизбежен", завършва анализа си изданието.


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  • 1 Брежнев

    1 0 Отговор
    Просто няма какво да добавиш....Флик за 18 път настъпва една и съща мотика...време е за промяна...

    14:36 26.10.2026

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