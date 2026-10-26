Яник Синер обяви кога ще се завърне на корта след контузията

Световният №1 в тениса Яник Синер потвърди, че ще участва в демонстративния турнир „Six Kings Slam“. Италианецът съобщи новината в социалните мрежи, с което сложи край на спекулациите около датата на своето завръщане в игра.

Надпреварата събира шестима от водещите тенисисти в света и се отличава с изключително голям награден фонд. Първоначално турнирът беше планиран за октомври, но заради усложнената обстановка в Саудитска Арабия организаторите го отложиха за края на декември. Така събитието ще се превърне в първата голяма изява на участниците преди началото на сезон 2027.

Отлагането се оказва благоприятно за Синер, който не е играл от средата на юли, когато спечели титлата на „Уимбълдън“. След триумфа италианецът получи проблем с коляното, който го принуди да прекрати участието си през втората половина на сезона.

Заради травмата световният №1 пропусна Откритото първенство на САЩ, а през ноември няма да участва и във Финалите на ATP в Торино. Очакванията са демонстративният турнир в края на декември да му даде възможност отново да се появи на корта след продължителното възстановяване.

Междувременно Синер е изправен пред опасността да загуби лидерската си позиция в световната ранглиста още тази седмица. Германецът Александър Зверев има шанс да го изпревари, докато италианецът продължава да се възстановява и планира завръщането си за края на годината.